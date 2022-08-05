"Akciğerimde kitle tespit edildi!"

Usta oyuncu Civan Canova, hastane odasında yayınladığı bir video ile hayranlarını üzdü. "Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı" diyen 67 yaşındaki Canova, birkaç ay önce hastaneye başvurduğunu ve çekilen MR sonucunda akciğerinde belirsiz kitle tespit edildiğini ifade etti.
"AİLEM YANIMDA"
15 gün hastanede kaldığını ve birkaç gün sonra taburcu olacağını belirten usta oyuncu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:
Sol bileğimden ameliyatlıydım, kemik ölümü vardı bileğimde onu çıkardılar. Kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üzerine bastım. Hayvan da gayrı ihtiyari sıçradı tabi, beni yere attı. Sağ kolumun üzerine düştüm. Kemik ölümü, tendon kopması, adele erimesi meydana geldi. MR çekildi ve doktor "Protez taktırman gerek." dedi. Onu da ben istemedim, ihmal ettim. 2.5, 3 ay önce feci ağrılarım başladı. Gece uyutmayacak kadar. Hastaneye geldim ve MR çektirdim. Koluma protez takılması gerektiğini söylediler. Ama o şimdi 2. planda kaldı. Çünkü akciğer filmi çekerken, belirsiz bir kitle olduğu tespit edildi. 15 gündür hastanedeyim. Ailem yanımda. Birkaç gün sonra taburcu edecekler.
"İLK FİLM SETİNE BENİ O GÖTÜRDÜ"
Öte yandan Civan Canova, geçtiğimiz ay üvey babası Kartal Tibet ile alakalı duygusal açıklamalarda bulunmuştu.
"Kartal Tibet benim için çok şey ifade ediyor." diyen Canova, "Ben küçükken hayat öyle gerektirdi ve annemle babam ayrıldı, annem Kartal abiyle evlendi. 9 yaşımdan itibaren hep yanımda oldu. Kardeşlerim ve biz birbirimizi hep çok sevdik. Ailesine çok düşkündü. Çocuklarına çok düşkündü. Mesleğine çok düşkündü. Değerli bir insandı. Ben Kartal abiyle beraber büyüdüm. İlk film setine beni Kartal abi bir götürdü." ifadelerini kullanmıştı.
"YERİ ÇOK AYRIDIR"
Türk Sineması'nın unutulmaz ismi Kartal Tibet ile ilgili açıklamalarda bulunurken gözyaşlarını tutamayan Canova, "Yeri çok ayrıdır. Her açıdan çok ayrıdır. Bütün dertlerimi, bütün sorunlarımı anlattığım biriydi." şeklinde konuşmuştu.
Kardeşi Kumru'yla, Tibet ile ilgili bir kitap yazma hayallerinin olduğunu da dile getiren Civan Canova, "Kardeşimle karar verdik. Biz bunu beraber yazalım dedik Kumru ile. Henüz başlamadık ama söz ediyoruz. Konular biriktiriyoruz. Bakalım, zamanı gelecek herhalde..." demişti.
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