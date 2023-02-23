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Haberler Otomobil

Citroen'e yeni CEO

Fransız otomobil üreticisi Citroen'de CEO değişikliği yaşandı. Yapılan açıklamaya göre, Citroen'in yeni CEO'su Thierry Koskas oldu. Koskas'a koltuğunu devreden Vincent Cobée'nin ise, şirket dışında kişisel projeleri üzerine çalışma kararı aldığı bildirildi

Giriş: 23.02.2023 - 11:46 | Güncelleme: ABONE OL
Citroen'e yeni CEO
HABERTURK.COM

Fransız otomobil üreticisi Citroen'de üst düzey bir yönetici değişikliği yaşandı. Stellantis bünyesindeki markadan yapılan açıklamada, Thierry Koskas'ın Citroen'in yeni CEO'su olarak atandığı bildirildi.

Mart ayında görevine başlayacak Thierry Koskas, Citroen CEO'luğu yanında Stellantis'in Pazarlama ve Satış Müdürü görevini de yürütecek.

Koskas'ın doğrudan Stellantis CEO'su Carlos Tavares'e bağlı çalışacağı da verilen bilgiler arasında. 18 yıl boyunca Renault'ta farklı görevler üstlenen Koskas, 2019'dan bu yana ise Stellantis'in pazarlama ve satış operasyonlarından sorumlu.

Thierry Koskas'a koltuğunu devreden Vincent Cobée'nin ise, şirket dışında kişisel projeleri üzerine çalışma kararı aldığı bildirildi. Cobée, Ocak 2020'den bu yana markanın CEO'luk görevini yürütüyordu.

Atama kararı hakkında konuşan Stellantis CEO'su Carlos Tavares, "Stellantis'in ikonik Citroen markasını geliştirirken pazarın gidişatına yön verebilmesi için şirketimiz için bu stratejik ve değerli görevleri yerine getirme konusunda Thierry Koskas'a güvenim tam. Citroen'in Stellantis marka portföyü içindeki konumunu belirlediği için Vincent Cobée'ye teşekkür ediyor ve gelecekteki çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

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