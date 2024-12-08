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        Haberler Magazin 'Cıstak'ın yapımcısı İbrahim Tilaverdi özür diledi: Bir daha izin vermeyeceğim - Magazin haberleri

        'Cıstak'ın yapımcısı İbrahim Tilaverdi özür diledi: Bir daha izin vermeyeceğim

        2024'ün en çok dinlenen ve sözleri eleştirilen ve şarkıcı Aydilge'nin de sitem ettiği 'Cıstak' şarkısının yapımcısı İbrahim Tilaver, Aydilge ile kısa süreli atışmanın ardından geri adım attı ve yeni bir açıklamada bulundu. "Anneme verdiğim söz üzerine ocak ayından itibaren şirketimin bünyesinde çıkacak hiçbir parçada kadının objeleştirildiği herhangi bir parçanın çıkmasına izin vermeyeceğim" diyen Tilaver, tüm kadınlardan özür diledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 11:37 Güncelleme: 08.12.2024 - 11:39
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        'Cıstak'ın yapımcısı özür diledi
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        Spotify '2024 wrapped' sonuçlarına göre Türkiye’de en çok dinlenen sanatçı Semicenk olurken, en çok dinlenen parça ise Batuflex, Narco ve Era7capone işbirliğiyle çıkan 'Cıstak' oldu. 'Cıstak'ın Türkiye’de en çok dinlenen şarkı olmasına Aydilge, 'cinsiyetçi ifadeler' nedeni ile tepki göstermişti.

        AYDİLGE VE İBRAHİM TİLAVER ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        Aydilge'nin tepkisine 'Cıstak' şarkısının yapımcısı 'Ebo' takma ismi ile bilinen İbrahim Tilaver, "Sen 'Kiralık Aşk' adlı diziye jenerik yaparken kadın bedenini neden düşünmedin diye sorarlar Aydilge" diyerek karşılık verdi.

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        Aydilge ise, 'Kiralık Aşk' dizisi üzerinden Tilaver'e şu sözlerle yüklenmişti: Kendini sorgulamak yerine beni itibarsızlaştırmak için bir açık bulmaya çalışıp, bula bula 'Kiralık Aşk' dizisine şarkı yapmamı bulmak oldukça acıklı bir durum. 'Kiralık Aşk' şarkımda, cinsiyetçi ya da maddeye tapan hiçbir söz olmadığı gibi, aşkın baş tacı olduğundan ve bir mucize olduğundan, birbirimizin kalbinde kiracı olduğumuzdan bahsetmekteyim. Son derece naif, eğlenceli ve romantik bir parçadır. Dizinin başrol oyuncuları Elçin Sangu ve Barış Arduç da son derece kaliteli, toplumsal cinsiyet ayrımcılığına karşı duran isimlerdir. Dizinin başında Ömer karakterinin izinsiz Defne karakterini öpmesi, ya da senaryoda ''sevgili'' olmak için para teklif edilmesi, övünülecek bir şey olarak gösterilmemiş, Ömer öptükten sonra tokadı yemiştir. Zaten para olayı da bütün dizi boyunca en büyük dezavantaj sağlayan durum olarak ortaya konulmuştur. Dizi boyunca Defne ezik bir kadın karakter değil, daha çok hakkını arayan bir kadın olarak temsil edilmiştir. Yani bir şeylerin bir dizide konu edilmesi değildir asıl sorun, bunların olumlu bir şekilde mi yoksa bir sorun olarak mı inşa edildiğidir önemli olan. Bir romantik komedi olan 'Kiralık Aşk', (Tabii ki her şeyinden sorumlu olamam ben sadece jenerik şarkısını yaptım) genel olarak kadınların şiddet gördüğü, mafyanın yüceltildiği, para sahibi olmanın karakter sahibi olmaktan daha önemli gösterildiği şarkı ve dizlere göre çok daha masumdur.

        GERİ ADIM ATTI VE ÖZÜR DİLEDİ

        Tüm bunların ardından İbrahim Tilaverdi, geri adım attı. Tilaverdi, sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada tüm kadınlardan özür diledi ve şu ifadeleri kullandı: Anneme verdiğim söz üzerine ocak ayından itibaren şirketimin bünyesinde çıkacak hiçbir parçada kadının objeleştirildiği herhangi bir parçanın çıkmasına izin vermeyeceğim. Geçmişte şirketimiz bünyesinde yayımlanan bu tarz tüm parçalar adına kadınlarımızdan özür diliyorum.

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        #cıstak
        #Aydilge
        #İbrahim Tilaver

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