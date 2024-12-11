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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Çirkin' Alan Kadıköy'de sahnelenecek

        'Çirkin' Alan Kadıköy'de sahnelenecek

        Kapalı gişe sahnelenen, başrollerini Nihal Yalçın ve Onur Berk Arslanoğlu'nun paylaştığı 'Çirkin' oyunu 12-13 Aralık tarihlerinde Alan Kadıköy'de sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 01:37 Güncelleme: 11.12.2024 - 01:38
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        'Çirkin' Alan Kadıköy'de sahnelenecek
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        Firuze Engin’in yazdığı, Güray Dinçol’un yönettiği, başrollerini Nihal Yalçın ve Onur Berk Arslanoğlu’nun paylaştığı “ÇİRKİN” oyununa tiyatro severlerden yoğun ilgi görüyor. İstanbul’da kapalı gişe gerçekleşen oyun BKM organizasyonuyla 12-13 Aralık'ta Alan Kadıköy'de sahnelenecek.

        Anlatı tiyatrosu ile dijital enstalasyonu birleştiren ve izleyiciyi çevreleyen yenilikçi bir deneyim olarak tasarlanan Çirkin, Anadolu gelenek ve masallarından ilham alan gerçeküstü bir ihanet hikâyesidir. Birçok farklı teatral stilden esinlenen oyunculuk yapısı ve reji biçemini çağdaş tiyatro enstrümanları ile buluşturan oyun, masalsı ve mistik evrenini teknolojinin olanaklarıyla birleştiren özgün bir sahne dili yaratıyor.

        Bu oyun, Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla yapım destek fonu tarafından desteklenen oyun, Kaleidoscope Fonu Dönüşüm Geliştirme Ödülü kazanmıştı.

        Yeni yılda da sahnelenmeye devam edecek oyunun biletleri satıştı.

        Oyun Tarih ve Yer :

        - 12 Aralık 2024 Alan Kadıköy

        - 13 Aralık 2024 Alan Kadıköy

        - 06 Ocak 2025 Alan Kadıköy

        - 07 Ocak 2025 Alan Kadıköy

        - 25 Ocak 2025 Zorlu PSM – Sky Lounge

        - 26 Ocak 2025 Zorlu PSM – Sky Lounge

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        #Alan Kadıköy
        #çirkin
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