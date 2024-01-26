‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ tam gaz

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Başarılı oyuncular Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın kurduğu Art 12’nin ilk projesi olan ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ oyununu seyirciden büyük ilgi görüyor.

Gülsoy ve Teoman'a Burak Sarımola ve Ayşe Lebriz Berkem’in eşlik ettiği, Mert Öner’in yönetmenliğinde Sam Shepard’ın ‘True West’ oyununa günümüzden bakan ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ isimli tek perdelik oyun Şubat ayında da izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Oyun, 8 Şubat’ta İzmir Bostanlı Suat Taşer sahnesinde, 10 Şubat’ta Fişekhane’de (matine suare), 23 Şubat’ta Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde ve 25 Şubat’ta da Zorlu PSM’de sahnelenecek.