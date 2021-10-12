Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte piyasaya sürülmek üzere uyuşturucu madde getirildiği istihbaratına ulaştı. Durdurulan cipte narkotik köpeği 'Dark' ile arama yapıldı.

Cipin motor kısmına gizlenmiş 8 kilo esrar ele geçirildi. Polis, sürücü C.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan tutuklandı.