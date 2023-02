İlk çip cezası!

Yıldırım, beyanname verilenlerin hayvanlarının cezai işlem uygulanmadan sisteme kaydedildiğine dikkat çekerek, "Klinikler hayvan sahiplerini çağırarak çiplerini takıyor, sisteme kaydediyor. Şu an oran çok düşük. Ankara'da 62 bin hayvan için beyanname verdik. Bunun yüzde 10´una kadar çip takıldı, oran henüz çok düşük. Şu an için çiplerdeki sorun aşılmış durumda; ama pasaportlarda hala problem var. Pasaportlar sağlandıkça kliniklere gönderiyoruz. Fakat pasaportta da 3-4 aya kadar sorun çözülecektir. Pasaport olmasa bile kayıtlar yapılabiliyor, olmayan kliniklere pasaportlar geldikçe gönderiyoruz" dedi.

"ÇİPLİ ÇİPSİZ TÜM HAYVANLARA SAĞLIK HİZMETİ SUNULUYOR"

Yıldırım, çip olsun olmasın her hayvan için tedavi yapıldığını belirterek, "Veteriner klinikleri veya hayvan hastanelerine gelen hastalar için çipli ya da çipsiz ayrımı söz konusu değildir. Sağlık hizmeti kutsaldır, sağlık hizmeti her hayvana verilir. Dolayısıyla da çipli ya da çipsiz veteriner kliniklerine giden her hayvan hizmet alıyor. Şu an için çipsiz hayvanların tespit edilmesi çok zor, olası şikayetlerden tespit edilebilir ancak" dedi.