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        Haberler Ekonomi Teknoloji Çip devi Japonya'da ikinci fabrikasını kuracak - Teknoloji Haberleri

        Çip devi Japonya'da ikinci fabrikasını kuracak

        Mikroçip üretim sektörü liderlerinden Taiwan Semiconductor (TSMC) firmasının Japonya'nın güneyindeki Kumamoto'ya ikinci tesisini kuracağı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 11:08 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:08
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        Çip devi Japonya'da ikinci fabrikasını kuracak
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        Otomobilden, akıllı telefonlara, tabletlerden oyun konsollarına kadar dünya geneli üreticilerin karşı karşıya kaldığı yarı iletken çip açığı, üretici firmaları yatırıma zorluyor.

        Japonya Tarım Orman ve Balıkçılık Bakanı ve Kumamoto milletvekili Sakamoto Tetsuşi, TSMC'nin ikinci çip imalat tesisini, Kumamoto'ya kuracağını bildirdi.

        TSMC'nin ikinci tesisi Kumamoto'daki ilk kurduğu tesisin yakın bölgeye kurmayı planladığını kaydeden Sakamoto, resmi duyurunun gelecek ay yapılacağını söyledi.

        Resmi Kyodo ajansı, TSMC'nin Kumamoto'daki ilk fabrikasının 8,6 milyar dolara mal olduğunu ve 2024 yılı içinde hizmete girmesinin planladığını aktardı.

        İkinci tesisin inşası için TSMC'nin 2 trilyon yen (13,5 milyar dolar) yatırım yapmasının beklendiği bildirildi.

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