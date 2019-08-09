Cinsel sorunlar hem kadını hem erkeği etkiliyor!

Bu durum cinsel istek ve uyarılmayı arttıran ilaçların kullanımının arttığı son yıllarda güvenli ve doğal gıda takviyelerine olan ilgiyi de arttırdı. Ama çok yanlış bir şekilde sanki bu iki durum yani ilaçlar ve gıda takviyeleri birbirinin alternatifi gibi bir algı ortaya çıktı. ‘Banka kredisi mi kasadaki nakit mi?’ şeklinde bir polemik ortaya çıktı.