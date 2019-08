Cinsel sorunlar hem kadını hem erkeği etkiliyor!

“CİNSEL SORUNLAR HEM KADIN HEM ERKEĞİ ETKİLİYOR”

Cinsel hayatı aktif olan her on kadından sekizinin, her on erkekten yedisinin hayatının bir döneminde cinsel işlev bozukluğu yaşadığına dikkat çeken Keçe; “Cinsel istek, cinsel uyarılma, plato, boşalma/orgazm ve çözülme (cinsel doyum) şeklindeki beşli cinsel siklusun herhangi bir evresinde bir bozulma olmasına veya cinsel siklusta olmayan ağrı, acı, kanama, tiksinti, korku, endişe gibi olumsuz durumların cinsel siklusa eşlik etmesine cinsel işlev bozukluğu (CİB) denir.