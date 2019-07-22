Yaşadıklarının stresi yüzünden kendisini yemek yemeye vurduğunu açıklayan Keathley, "Cinsel saldırıyı bir sır olarak saklamamda yiyecekler bana yardımcı oldu. Yemek yiyerek stresimi daha da derinlere itiyordum. Yiyeceklerin konforuyla sorunu maskeliyordum ama aşırı kilolu ve mutsuz olmaktan bıktım. Artık bu durumun hayatımı kontrol etmemesi gerektiğini düşündüm. Böylece kilo verme serüvenim başladı" dedi.