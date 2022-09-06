Meslekten men talebi!

Ankara Veterinerler Odası, sahibi olduğu hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 9 yıl hapse çarptırılan Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin meslekten men edilmesi ve diplomasına el konulması için karar aldı. Oda, kararı onaylaması için dosyayı Türkiye Veteriner Hekimler Birliği'ne gönderdi.
Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılının Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Bilgili, daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi. İdari soruşturma kapsamında, üniversitedeki görevinden alınan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret'; Ç.B.'nin olay sonrası götürüldüğü jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında da 'delilleri yok etmek' suçundan dava açıldı.
Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 22 Haziran'daki karar duruşmasında sanık Hasan Bilgili, `cinsel saldırı´ suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, kararla birlikte Bilgili´nin tutuklanmasına hükmetti. Sanık Serkan Durmaz ile Hüseyin Şenyurt ise beraat etti.
ANKARA VETERİNERLER ODASI MEN KARARI ALDI
Ankara Veterinerler Odası Yönetim Kurulu, Hasan Bilgili´nin hapis cezası almasının ardından durumu değerlendirmek için 28 Temmuz´da toplantı yaptı. Kurul toplantısının ardından Bilgili, Ankara Veterinerler Odası Haysiyet Divanı´na sevk edildi.
Burada oy çokluğu ile alınan kararla Bilgili´nin, 6343 sayılı 'Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına İlişkin Kanun'un 6´ncı maddesine göre diplomasına el konulmasına ve meslekten men edilmesine karar verildi. Oda, kararı onaylaması için dosyayı Türkiye Veteriner Hekimler Birliği'ne gönderdi. Türkiye Veterinerler Hekimler Birliği Yüksek Haysiyet Divanı´nın ilerleyen günlerde toplanarak kesin kararı vermesi bekleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!