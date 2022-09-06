Meslekten men talebi!

Ankara Veterinerler Odası, sahibi olduğu hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 9 yıl hapse çarptırılan Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin meslekten men edilmesi ve diplomasına el konulması için karar aldı. Oda, kararı onaylaması için dosyayı Türkiye Veteriner Hekimler Birliği'ne gönderdi.

Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılının Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Bilgili, daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi. İdari soruşturma kapsamında, üniversitedeki görevinden alınan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret'; Ç.B.'nin olay sonrası götürüldüğü jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında da 'delilleri yok etmek' suçundan dava açıldı.