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        Haberler Gündem Güncel Cinsel saldırı suçundan aranan hükümlü yakalandı | Son dakika haberleri

        Cinsel saldırı suçundan aranan hükümlü yakalandı

        İzmir'in Buca ilçesinde cinsel saldırı suçundan hakkında 23 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A.İ yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 10:25 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:25
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        Cinsel saldırıdan aranan hükümlü yakalandı
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        İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Buca ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları A.İ'nin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgusunu yaptı.

        A.İ'nin uyuşturucu madde kullanmak ve yaralama suçlarından kaydının bulunduğu "cinsel saldırı" suçundan hakkında 23 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

        Hükümlü, işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

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        #cinsel saldırı
        #İzmir
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