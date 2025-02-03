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        Haberler Dünyadan Cinsel istismardan yargılanan ABD'li rapçi Diddy hastaneye kaldırıldı - magazin haberleri

        Cinsel istismardan yargılanan ABD'li rapçi Diddy hastaneye kaldırıldı

        Hakkında yapılan cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan 'Diddy' lakaplı rap şarkıcısı Sean Combs'un, hücresinden sessiz sedasız hastaneye nakledildiği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 16:39 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:39
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        Diddy hastaneye kaldırıldı
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        ABD'de 'Diddy' ve 'Puff Daddy' lakaplarıyla tanınan rapçi Sean Combs, hakkında açılan seks ticareti ve cinsel saldırı davası nedeniyle New York'ta hapishanede tutuklu bulunuyor.

        55 yaşındaki rapçinin geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Diz ağrısı çektiği öğrenilen Diddy'nin gece karanlığında hastaneye nakledildiği ve günün ilerleyen saatlerinde hücresine geri gönderildiği öğrenildi.

        Avukatı, şarkıcının tıbbi sorunlarıyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

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        Diddy'nin kefaletle serbest bırakılma talebi, kasım ayında üçüncü kez reddedilmişti.

        Bugüne dek 120 kişi tarafından cinsel saldırıyla suçlanan Diddy'nin geçen hafta hazırlanan yeni iddianamesinde, 2 kadını daha "seks ticaretine zorladığı" belirtilmişti.

        Savcılar, hazırladıkları iddianameye, Combs'un kurduğu 'Bad Boy Entertainment' gibi plak şirketlerini, "kadınları cinsel ilişkiye zorlamak ve seks işçiliği için kaçırmak" üzere kullandığını da eklemişti.

        Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül 2024'te gözaltına alınmıştı.

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        #Sean Diddy Combs
        #cinsel saldırı
        #seks ticareti
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