Çinli ünlü oyuncu bir gecede silindi!

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Çinli ünlü oyuncu Zhao Wei'nin yer aldığı tüm programların kaydı bir gecede silindi. Ülke sınırlarında Wei'nin yer aldığı hiçbir programın kaydına ulaşılamıyor ve sosyal medyada izine rastlanamıyor.

1990'larda ünlenen 45 yaşındaki Zhao Wei'nin internet üzerindeki tüm izi silindi. Ünlü oyuncunun rol aldığı tüm yapımlar video platformlarından kaldırılırken, sosyal medya sitelerindeki hayran sayfaları da engellendi.

45 yaşındaki Zhao hiç yaşamamış gibi görünürken, Çinli yetkililer tüm yapımlarının kaldırılmasının sebebini açıklamadı.

EFEMİNE TARZ YASAKLANDI

Öte yandan Çin hükümeti, televizyonlarda topluma ve gençlere kötü örnek teşkil eden program içeriklerini yasaklayacağını açıkladı.

Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi (NRTA), yayımladığı yönergede, televizyon programlarında "efemine tarza sahip" erkek sunucu ve icracılara yer verilmeyeceğini, "siyaseten yanlış ve ahlak dışı davranışları teşvik eden" programların yasaklayacağını belirtti.

Yayıncıların programlarında gençlere şöhrete ve servete özenti, hayranlık kültürü aşılayan tarzlara yer vermekten kaçınmaları gerektiğinin vurgulandığı yönergede, bunlar yerine "geleneksel Çin kültürünü, devrimci kültürü ve ileri sosyalist kültürü teşvik etmeleri gerektiği" vurgulandı.

Yönergede programcıların kostümler, makyaj ve icra tarzları bakımından "doğru estetik yönelime" sahip olması gerektiği belirtilerek "Efemine tarz gibi anormal estetik tercihleri boykot etmeliyiz." ifadelerine yer verildi.