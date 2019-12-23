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İtalyan Astaldi'nin, 3. Boğaz Köprüsü ve Marmara Otoyolu Yatırım hissesinin IC İçtaş'a devri için Rekabet Kurulu'na başvurmasıyla yakın zamanlarda Çinli Jiangsu Expressway Co. tarafından da bir açıklama yapıldı.
YÜZDE 51'İ HEDEFLİYOR
Açıklamaya göre Jiangsu Expressway ve aralarında Zhejiang Expressway ile China Merchants Expressway'in de yer aldığı ortakları yurtdışı satın alma için birimler kuracak. Hong Kong'da kurulması öngörülen bu birimler Türkiye'de bir inşaat şirketinin yüzde 51'ini satın almayı planlıyor.
688.5 MİLYON DOLAR SERMAYE
İlk bakışta bu iki gelişme birbirinden bağımsız görünse de Jiangsu Expressway'in Hong Kong Borsası'na yaptığı bildirimle detaylar netleşti. Buna göre Çinli firmalar China Merchants Expressway, CMU, Zhejiang Expressway, Jiangsu Expressway, Sichuan Expressway ve Anhui Expressway'in kurduğu konsorsiyum Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşaat ve işletmesinden sorumlu olan IC İçtaş'ın yüzde 51'ini satın almayı hedefliyor. Bu amaçla firmalar kurdukları konsorsiyuma 31 Aralık tarihine kadar 688.5 milyon dolarlık sermaye aktaracak.
GÖRÜŞMELER NE AŞAMADA AÇIKLANMADI
Yüzde 31 ile China Merchants Expressway konsorsiyumun en büyük ortağı olacak. Yapılan açıklamada görüşmelerin ne aşamada olduğu veya hisse değeriyle ilgili bir bilgi yer almıyor.
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