"Çin’in yapay zekâsına ABD’den darbe! DeepSeek devlet cihazlarında yasaklandı

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin merkezli yapay zekâ modeli DeepSeek’in hükümet tarafından sağlanan cihazlarda kullanımını yasaklayarak, ulusal güvenlik ve veri gizliliği konusundaki endişeleri ön plana çıkardı. Çalışanlara gönderilen bir uyarıda, DeepSeek’e erişimin tamamen engellendiği belirtilirken, ABD’li yetkililer ve eyaletler, Çin Komünist Partisi’nin hassas verilere ulaşma riskine dikkat çekiyor. Bu karar, Çin ile ABD arasındaki teknolojik çekişmede yeni bir sayfa açtı.

DEEPSEEK’E ENGEL GELİYOR

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Reuters’ın servis ettiği bilgilere göre, Ticaret Bakanlığı birimleri, son haftalarda personele gönderdiği toplu bir e-postayla, “Çin merkezli DeepSeek’in tüm devlet ekipmanlarında kullanımı yasaklanmıştır” duyurusunu yaptı. Mesajda, çalışanlardan bu yapay zekâ modeline ait uygulama, masaüstü programı veya web sitelerine erişmemeleri istendi. Bakanlık, henüz resmi bir açıklama yapmasa da, yasağın kapsamının diğer hükümet birimlerine yayılıp yayılmadığı merak konusu.

VERİ GÜVENLİĞİ VE ÇKP ENDİŞESİ

DeepSeek’in düşük maliyetli modelleri, Ocak’ta küresel piyasalarda dalgalanma yaratırken, ABD’li yetkililer uygulamanın veri gizliliği üzerindeki tehdidine odaklandı. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi üyeleri Josh Gottheimer ve Darin LaHood, Şubat’ta DeepSeek’i yasaklayan bir yasa tasarısı sunmuş, ardından eyalet valilerine çağrıda bulunmuştu. 3 Mart’ta yazdıkları mektupta, “DeepSeek, kullanıcıların hassas bilgilerini farkında olmadan Çin Komünist Partisi ile paylaşıyor. Bu, ÇKP için büyük bir avantaj” uyarısında bulundular.

EYALETLERDEN ZİNCİRLEME TEPKİ

Yasağa destek, eyaletlerden de yükseliyor. Virginia, Teksas ve New York gibi eyaletler, DeepSeek’i devlet cihazlarından men ederken, 21 eyalet başsavcısı Kongre’den ulusal çapta bir düzenleme talep etti. Teknolojik üstünlük mücadelesinde DeepSeek, ABD için hem ekonomik hem de güvenlik açısından bir tehdit olarak görülüyor. Uzmanlar, bu adımın Çin-ABD rekabetinde yeni bir dönüm noktası olabileceğini belirtiyor.