Cinayet masasının efsaneleri buluştu

Türk polisiye filmler ve dizilere konu olan İstanbul Cinayet Masasının eski efsane olmuş isimleri yıllar sonra bir araya geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 1980, 1990 ve 2000 yıllarda İstanbul Cinayet Büro Amirliği’nde görev yapmış polis memurları ve rütbeliler önceki gün Üsküdar Polis Evi’nde bir araya geldi.

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SERİ KATİLLER, GÜNDEM YARATAN CİNAYETLER

Organizasyonu 1990’lı yıllarda eski cinayet büro amirliği yapmış olan Başmüfettiş Emniyet Müdürü Oktay Özbakır ve eski cinayet masası ile gasp masasında bölge amirliği yapan Başmüfettiş Recep Gündüz yaptı. Buluşmaya yemeğine daha önce İstanbul Cinayet Masasında büro amiri ve bölge amiri yapanlar ile yeni cinayet büro amiri gibi önemli rütbeli isimler katıldı. Bunların arasında eski İzmir emniyet müdürü Mehmet Şahne, Eski Manisa Müdürü Mesut Gezer, Eski Tekirdağ il emniyet müdürü Hakan Fındık, emekli emniyet müdürü Metin Örel, emekli emniyet müdürü Mehmet Arslan, Başmüfettiş emniyet müdürü Uğur Alan ve Başmüfettiş emniyet müdürü Kenan Şaban Süzgün ile misafir olarak İstanbul Cinayet Büro Amiri Serhat Güncü yer aldı.

REKLAM CİNAYET UZMANI DEDEKTİFLER Rütbeliler dışında buluşmada yer alan emekli olmuş dedektiflerin isimleri de dikkat çekti. Cinayet uzmanları Mustafa Bayram, İsmail Özkan, Savaş Kurtbaba, Haydar Toprakçıoğlu, İsa Başköy, Bülent Arpacı, Hasan Dinç, Zafer Volkan Aybay, Bülent Önler, Ercan Üstün, Beyhun Taşdelen, Hasan Arslan, Lütfullah Uzun, Ercan Ateş, Ethem Çavdar, Rıdvan Aydın, Enver Öztürk, İsmail Kurul, Kemal Gezer, Ender Özköslü, Hüseyin Bulut, Enes Akbulut, Koray İzgin, Kemal Koç ve Mesut Yıldız bu isimler arasında yer aldı. Bu isimler, Türkiye’de günlerce konuşulan önemli cinayetlere imza atan isim olarak emniyet kayıtlarına girdi. Yıllarca konuşulan kolici, mobilyacı ve zevk düşkünü gibi önemli seri katilleri yakalama başarısı gösteren ismi geçen dedektifler, İstanbul cinayet masasında yıllarca çalıştı. Üzeyir Garih cinayetini kısa sürede çözen o dönemin cinayet masası amiri olan eski İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne yaptığı konuşmada “Polislik kültürünü biz şubede gördük. İl müdürlüğü yaptığım illerde çalışan arkadaşlarıma hep eski çalıştığım bu İstanbul Cinayet masasındaki arkadaşlarımı örnek verdim. Her polis arkadaşımız ağabeyimiz çok yetenekliydi ’ dedi. 1998 yılında mobilyacı seri katili yakalayan o dönem bölge amiri olan eski Manisa ve Uşak il emniyet müdürü Mesut Gezer, ömrünün en güzel zamanlarını cinayet masasından geçirdiğini belirterek “Bu millete ve devlete hep hizmet ettik. Çok iyi günlerimiz oldu. İyi ki varsınız’ dedi.