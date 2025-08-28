Habertürk
        Çınar Serdaroğlu Türkiye şampiyonu oldu - Diğer Haberleri

        Çınar Serdaroğlu Türkiye şampiyonu oldu

        Kahramanmaraş'ın doğal güzellikleriyle ünlü Başkonuş Yaylası, bu yıl Hasan Kılıç Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. 25 farklı ilden 220 sporcunun katıldığı şampiyona, Avrupa standartlarına uygun ve bol teknik içeren 3.300 metrelik parkurda gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 15:15 Güncelleme: 28.08.2025 - 15:15
        Çınar Serdaroğlu Türkiye şampiyonu oldu
        Organizasyonun sponsorları arasında yer alan MCT Technic, Türkiye’nin tek uluslararası dağ bisikleti takımı olan MCT NOx MTB UCI Team ile yarışmalara katıldı. Takım sporcularından Çınar Serdaroğlu, Genç Erkekler Kategorisinde gösterdiği üstün performansla birinciliğe ulaştı. Serdaroğlu, elde ettiği bu başarıyla 2026 yılına kadar Türkiye Şampiyonluk formasını taşıyacak ve ülkemizi uluslararası organizasyonlarda temsil edecek.

        MCT Technic Kurucusu ve takımın başkanı Hacı Yılmaz, şampiyona sonrası yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

        “Asrın felaketi sonrası Kahramanmaraş’ta ayakta kalmaya çalışan bisiklet kulübüne el uzattık. Bugün burada, hem ülkemizde hem de uluslararası arenada büyük başarılar elde eden gençlerimizi görmek bizler için gurur verici. MCT NOx MTB UCI Team, Türkiye’yi dünya çapında temsil edecek tek dağ bisikleti takımı oldu. Bu tablo bize gösteriyor ki; sevgi, inanç ve kardeşlikle her zorluğu aşmak mümkün. MCT Technic olarak çevre teknolojilerinde olduğu gibi sporda da sürdürülebilir bir geleceğe inanıyor ve genç sporcularımızın yanında durmaya devam ediyoruz.”

        MCT Technic, çevre teknolojilerindeki öncü çalışmalarıyla birlikte, gençlik ve spor alanındaki yatırımlarıyla da Türkiye’nin sürdürülebilir geleceğine katkı sunmaya devam ediyor.

        Habertürk Anasayfa