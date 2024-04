Çin, yasaklanan Nvidia çiplerini Super Micro ve Dell sunucularında satın aldı.

REKLAM advertisement1

Çinli üniversiteler ve araştırma enstitüleri, ABD’nin geçen yıl Çin’e bu tür teknolojinin satışını yasaklamasını genişletmesine rağmen, yeniden satıcılar aracılığıyla yüksek son Nvidia yapay zeka çiplerini aldı.

Reuters’ın bildirdiğine göre, incelenen ihale belgelerinde ABD’nin 17 Kasım’da ambargoyu genişleterek daha fazla çipi ve ülkeyi lisanslama kurallarına tabi tutmasından sonra, 10 Çin kuruluşunun Super Micro Computer Inc., Dell Technologies Inc. ve Tayvan’ın Gigabyte Technology Co Ltd tarafından yapılan sunucu ürünlerine gömülü gelişmiş Nvidia çiplerini satın aldığını gösteriyor.

ÇİNDE YASA DIŞI DEĞİL 20 Kasım ile 28 Şubat arasında gerçekleştirilen daha önce bildirilmemiş ihalelere göre, Nvidia'nın en gelişmiş yongalarından bazılarını içeriyordu. ABD, Nvidia ve ortaklarının üçüncü taraflar da dahil olmak üzere Çin'e gelişmiş çipler satmasını yasaklarken, çiplerin satışı ve satın alınması Çin'de yasa dışı değildir. Nvidia, ihalelerin kısıtlamalardan önce ihraç edilen ve yaygın olarak bulunan ürünleri belirttiğini söyledi. Bir sözcü, "Ortaklarımızdan herhangi birinin ihracat kontrol kurallarını ihlal ettiğini ve dünya çapında satılan ürünlerin ihmal edilebilir bir kısmı olduğunu göstermiyorlar" ifadelerini kullandı.