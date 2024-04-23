Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları
Süper Lig'de artık son düzlüğe girilirken, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki kıyasıya yarış tam gaz devam ediyor. Zirvedeki Galatasaray'ın 90, takipçisi Fenerbahçe'nin ise 86 puanı bulunuyor. İşte iki takımın kalan maçları...
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Trendyol Süper Lig'de 33. hafta yapılan tek maçla tamamlandı. Ligde haftanın kapanış maçında EMS Yapı Sivasspor, konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.
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Bu sonuçla şampiyonluk yarışında haftaya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde başlayan Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların kazandığı haftada rakibinin 4 puan gerisine düştü.
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Galatasaray ise sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonun belli olmasına 5 hafta kaldı. Galatasaray 37. haftada kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Final niteliği taşıması beklenen dev derbi öncesinde iki takımın kalan maçları şu şekilde:
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GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI (90 PUAN)
- Adana Demirspor (D)
- EMS Yapı Sivasspor
- VavaCars Fatih Karagümrük (D)
- Fenerbahçe
- TÜMOSAN Konyaspor (D)
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FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI (86 PUAN)
- Beşiktaş
- TÜMOSAN Konyaspor (D)
- Mondihome Kayserispor
- Galatasaray (D)
- İstanbulspor
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