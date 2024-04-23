Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

Ahmet Çakar: "Fenerbahçe'nin şampiyonluğu dün gece gasp edilmiştir. Son dakikada uydurma, hatalı ve taraflı bir penaltıyla yarış dışına itilmiştir. Bana hiç kimse ama hiç kimse son dakikada verilen penaltının penaltı olduğunu anlatamaz. Adam topa vuruyor, her ne kadar Livakovic'in sağ ayağı, Sivassporlu oyuncunun ayağına temas etse bile bu temastan önce Sivassporlu oyuncu, kendini kalecinin önüne doğru yere bırakıyor. Hakem yerli de olsa yabancı da olsa, VAR hakemi nereden olursa olsun sonuçta parçalanan, gasp edilen Fenerbahçe oluyor. Fenerbahçe pek tabii ki dün gece kazanmayı hak edecek bir futbol oynamadı."