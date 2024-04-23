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        Haberler Gündem TOZ TAŞINIMI | Oto yıkamacılar doldu! Çamurla karışık sağanak yağdı - Son dakika haberi

        Oto yıkamacılar doldu! Çamurla karışık sağanak!

        Tekirdağ'da, etkili olan yağmur ve toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi. Kente, sağanakla birlikte adeta çamur yağdı. Otomobillerin üzeri çamurla kaplandı. Birçok vatandaş, oto yıkamacıların yolunu tuttu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 11:18 Güncelleme: 23.04.2024 - 11:19
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        Oto yıkamacılar doldu! Çamurla karışık sağanak!
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        Tekirdağ'da, hafif yağmurun ardından etkili olan toz taşınımı nedeniyle bir süre çamurla karışık yağış görüldü.

        ARAÇLAR ÇAMURLA KAPLANDI

        AA'da yer alan habere göre özellikle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

        OTO YIKAMACILARA GİTTİLER

        Araçlarında lekeler oluşan sürücülerden bazıları, kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları da ilçedeki oto yıkamacılarına gitti.

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        #Tekirdağ
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