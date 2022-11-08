Pakistan 13 milyar dolar destek alacak

AA

Çin ve Suudi Arabistan'ın, sel felaketi sonrası nakit sıkıntısı çeken Pakistan'ın ekonomisini desteklemek için 13 milyar dolar sağlayacağı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Gelir ve Maliye Bakanı İshak Dar, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, Çin'in 4 milyar dolarlık kredi vadesini uzatacağını, ticaret banka kredilerini 3,3 milyar dolar yeniden finanse edeceğini ve para takası (swap) miktarını 1,45 milyar dolar artıracağını belirtti.

Dar, Çin'in toplam 8,75 milyar dolar destek sağlayacağını ifade ederek, "Finansal destek güvenliği sözü verdiler. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Şahbaz Şerif'e, Pakistan'ı hayal kırıklığına uğratmayacaklarını söyledi." dedi.

Suudi Arabistan'ın, Pakistan'ın ek 3 milyar dolarlık fon talebine ve ödemesi ertelenmiş petrol kolaylığının 1,2 milyar dolara yükseltilmesi isteğine olumlu yanıt verdiğini aktaran Dar, Riyad'ın toplam 4,2 milyar dolar destek sağlayacağını kaydetti.

AA'nın haberine göre; Pakistan Başbakanı Şerif, 26 Ekim'de aralarında Gelir ve Maliye Bakanı Dar'ın da bulunduğu heyetle Riyad'a gitmiş ve bu ziyaretin ardından 2 Kasım'da Pekin'i ziyaret etmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi, Şerif ile yaptığı görüşmede, Pakistan'ın ekonomik kalkınması için ülkesinin desteğini sürdüreceğini söylemişti.