Çin mantısı nasıl yapılır?

13 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin mantısı;
Hamur işlerinin arasında en çok sevilen tadıyla tuzuyla gönlümüzde taht kuran Çin mantısı yapımı çok basittir. Mutfağınızda değişik tatlar aramak isteyen denemek isteyen kişiler için oldukça güzel bir tarif sizleri bekliyor. O zaman, zaman kaybetmeden bu güzel yemeğin yapımına başlayalım.
Hamuru için;
- 3 su bardağı su
- 1,5 su bardağı sıcak su
İç harcı için;
- 250 gram yağlı dana kıyma
- 3 dal taze soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı taze zencefil
- 2 yemek kaşığı doğranmış lahana turşusu
- 5 dilim havuç turşusu
- 3 yemek kaşığı soya sosu
Sosu için;
- 1 yemek kaşığı susam yağı
- 2 yemek kaşığı kavrulmuş susam
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1/2 çay kaşığı limon suyu
- 5 yemek kaşığı soya sosu
Çin mantısı yapımı;
Un ve sıcak suyu kaynatın, ılınınca hamuru toparlayıp dışı pürüzsüzleşinceye kadar yoğurun. Hamurun üzerini bir örtü yardımıyla kapatın ve 40 dakika dinlenmeye bırakın. Daha sonra kıymayı bir kaba alın üzerine iç harç malzemelerini küp şeklinde içerisine ekleyin. Soya sosunu ekleyin ve karıştırın. Harcınız sert olursa hafif soğuk su ilavesinde bulunabilirsiniz. Hamuru yufka inceliğinde açın ve yuvarlaklar halinde kesin. Kestiğiniz parçaların kenarlarını oklava ile bir miktar daha inceltin. Hamurların ortasına bir tatlı kaşığı dolusu harç koyun ve kenarlarına hafif su sürerek dilediğiniz şekilde kapatın. Yapışmaz , derin ve kapaklı bir tavada yağı ısıtın mantıları tabanları aşağı gelecek şekilde yerleştirin ve kapağı kapalı olarak kızarmaya bırakın. Tabanları kızaran mantıların üzerine sıcak suyu da ekleyin ve kısık ateşte hamurlar yumuşayana kadar pişirin. Sos malzemelerini havanda hafif ezerek karıştırın ve derin bir kaba alın. Servis esnasında hem mantıların üzerine hem de sosa taze soğan parçaları ekleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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