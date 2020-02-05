05 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
SON DAKİKA - Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyada endişe yaratmaya devam ediyor. Virüsten dolayı şu ana kadar 491 kişi hayatını kaybederken, hastalığı kapan binlerce kişinin tedavisi de sürüyor.
Salgın nedeniyle teyakkuza geçen birçok ülkede havayolları şirketleri, başta hastalığın ortaya çıktığı Vuhan olmak üzere Çin'in farklı kentlerine yönelik uçak seferlerini askıya aldı.
Türk Hava Yolları (THY) da, Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenledikleri seferleri şubat ayı sonuna kadar durdurduklarını açıkladı.
PERSONELİN KARAYA ÇIKMASI YASAK!
Peki hava yolları dışında deniz taşımacılığı yapan şirketlerin seferlerinde herhangi bir aksama yaşandı mı?
Habertürk, başta Güney Çin Denizi'ndeki Şangay olmak üzere Çin'in çok sayıda limanında bulunan Türk gemilerinden bölgedeki son durumu öğrendi.
Hali hazırda Çin limanlarında gemileri demirli bulunan acentaların verdiği bilgilere göre, bölgede de oldukça ciddi bir tedirginlik hakim.
Limanlarda yük boşaltmak veya yük almak için bekleyen gemilerde görev yapan personel, normal dönemlerde karaya çıkabilirken, özellikle son 10 günden bu yana personeli karaya çıkması tamamen yasaklandı.
ÇİNLİ PERSONEL DE SAĞLIK BELGESİ İBRAZ ETMEK ZORUNDA
Aynı şekilde Çin limanlarında görev yapan operasyon görevlilerinin de demirli bulunan gemilere girişinde kısıtlamalar getirilmiş durumda. Buna göre, gemiye çıkacak Çinli görevliler gemi kaptanına sağlık kontrolünden geçtiğini gösteren bir belge göstermek zorunda.
TAKVİYE PERSONELE DE İZİN YOK
Öte yandan Çin limanlarında demirli bulunan gemilere uçakla personel takviyesinin de yasaklandığı da gelen bilgiler arasında.
Limanlarda demirli bulunan geilerin bekleme sürelerinin de 2 ila 10 gün arasında olduğu öğrenildi.
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