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Koronavirüs salgınının çıkış yeri olduğu öne sürülen Wuhan'daki laboratuvarın direktörü reddetti. Salgınla mücadelede şeffaf olmamakla suçlanan Çin'in üzerindeki baskı ABD'nin virüsün laboratuvar kaynaklı olup olmadığını araştırmaya başlamasıyla daha da arttı.

ABD basını, virüsün Wuhan'daki yüksek güvenlikli viroloji laboratuvarından yayıldığı iddialarına büyük bir şekilde yer vermişti. Sessizliğini bozan laboratuvarın direktörü, o iddiayı 'Mümkün değil' diyerek reddetti.

Suçlamaların insanların kafasını karıştırmaya yönelik komplo teorisi olarak niteledi.

Çinli bilim insanları, koronavirüsü vahşi hayvanların satıldığı bir pazardan bulaştığını söylüyor.