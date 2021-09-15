Çin Londra Büyükelçisinin İngiliz Parlamentosu'na girişi yasaklandı

AA

Büyükelçi Zheng'in bugün parlamentoda yapılacak bir resepsiyona katılması engellendi.

Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle ve Lordlar Kamarası Başkanı Lord McFall, Zheng'in parlamentoya giremeyeceği yönünde karar aldı.

AA'nın haberine göre; karara gerekçe olarak da Pekin yönetiminin, Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşananlar konusunda "Çin hakkında yalan haber yaymakla" suçladığı 5 milletvekiline yönelik seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulmasını içeren yaptırımları gösterildi.

Bu vekiller arasında yer alan Nusrat Ghani, karara ilişkin BBC'ye yaptığı açıklamada, büyükelçiye yönelik "benzeri görülmemiş" yasağı memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Milletvekillerine yaptırım uygulamak, parlamento ve demokrasimiz için doğrudan bir tehdittir. Hiçbir rejim tarafından susturulmayacağız, sindirilemeyeceğiz ve parlamentomuz, Çin Komünist Partisi'nin absürt yaptırımlarının propaganda aracı haline gelmeyecek." dedi.

Çin Büyükelçiliği ise bunun her iki ülkenin çıkarlarına zarar verecek "alçak ve korkakça" bir karar olduğunu savundu.

Geçen hafta, yaptırım uygulanan 5 Muhafazakar Parti milletvekili Iain Duncan-Smith, Tom Tugendhat, Nusrat Ghani, Neil O'Brien ve Tim Loughton, Avam Kamarası Başkanı'na yazdıkları mektupta, Çin'in Londra Büyükelçisi Zheng'in, içeriye girişine izin verilmemesini istemişti.

Mektupta, "Çin hükümeti tarafından uygulanan yaptırımlar, sadece doğrudan hedef alınan üyelere değil, parlamentoya, tüm parlamenterlere ve komitelere yönelik bir saldırı anlamına geliyor. Çalıştığımız yerin, bu tür yaptırımları meşru kılacak ve teşvik edecek bir platform haline gelmesine asla izin vermemeliyiz." ifadesi kullanılmıştı.