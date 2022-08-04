Çin ile Tayvan'ın askeri güçleri

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Asya turu kapsamında Tayvan'ı ziyaret edeceğine ilişkin söylentiler, ABD-Çin ilişkilerinde gerilime sebep olmuştu. Pelosi, Tayvan ziyaretini resmi programa dahil etmese de uçağı 2 Ağustos Salı günü Taiepi'ye iniş gerçekleştirmişti. Pelosi ziyareti sonrası Tayvan'a destek mesajı verdi ve kaleme aldığı makalede "Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) hızlanan saldırganlığı karşısında, kongre heyetimizin ziyareti, ABD'nin demokratik ortağı olan Tayvan'ın kendisini ve özgürlüğünü savunurken yanında durduğunun açık bir ifadesi olarak görülmelidir" ifadelerini kullandı.

PELOSİ'NİN ZİYARETİ SEVİNÇLE KARŞILANMIŞTI Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ziyaret sonrası açıklamasında ülkesine yönelik askeri tehdidin arttığını ancak Çin karşısında geri adım atmayacaklarını söyledi. Pelosi'ye Tayvan'a verdiği destek için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tsai, "Meclis Başkanı Pelosi'nin Tayvan'la uzun ve derinden örülmüş bağları var. Sayın Meclis Başkanı, size minnettarlığımı sunmalıyım" ifadelerini kullandı.

ÇİN'DEN ASKERİ TATBİKAT KARARI Pelosi'nin ziyareti sürerken, Çin Dışişleri Bakanı Yi, "Pekin'i rahatsız edenler cezalandırılacak. Bu tam bir komedi. ABD, sözde 'demokrasi' tanımı altında Çin'in egemenliğini ihlal ediyor" dedi. Çin'in resmi Xinhua haber ajansı ise Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) 4-7 Ağustos'ta Tayvan'ı çevreleyen 6 farklı bölgede bir dizi askeri tatbikat yapacağını duyurdu.

ÇİN İLE TAYVAN'IN ASKERİ GÜÇLERİ Çin'in Tayvan'ın çevresinde askeri tatbikat yapma kararı da ülkelerin askeri güçlerini bir kez daha akıllara getirdi. İşte Global Fire Power'ın verilerine göre Çin ve Tayvan'ın askeri güçleri... MEVCUT İNSAN GÜCÜ Çin: 754,864,769 Tayvan: 12,257,469 ASKERLİĞE ELVERİŞLİLİK Çin: 619.268.690 Tayvan: 1.060.742

AKTİF PERSONEL Çin: 2.000.000 kişi Tayvan: 170.000 kişi TOPLAM HAVA GÜCÜ Çin: 3.285 adet Tayvan: 741 adet

SAVAŞ UÇAĞI Çin: 1.200 Tayvan: 288 HELİKOPTER Çin: 912 Tayvan: 208

TANK GÜCÜ Çin: 5.250 adet Tayvan: 1.100 adet ZIRHLI ARAÇLAR Çin: 35.000 adet Tayvan: 3.472 adet

ROKETATAR Çin: 3.160 Tayvan: 115 DENİZ FİLO GÜCÜ Çin: 777 adet Tayvan: 117 adet

DENİZALTILAR Çin: 79 adet Tayvan: 4 adet DESTROYERLER Çin: 41 adet Tayvan: 4 adet

FIRKATEYN Çin: 49 adet Tayvan: 22 adet KORVET Çin: 70 adet Tayvan: 2 adet

LİMAN VE TERMİNALLER Çin: 22 Tayvan: 6 SAVUNMA BÜTÇESİ Çin: 230 Milyar Dolar Tayvan: 16 Milyar 800 Milyon Dolar * Haberdeki görseller Associated Press'ten servis edilmiştir.