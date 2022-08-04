Çin ile Tayvan'ın askeri güçleri

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Asya turu kapsamında Tayvan'ı ziyaret edeceğine ilişkin söylentiler, ABD-Çin ilişkilerinde gerilime sebep olmuştu.
Pelosi, Tayvan ziyaretini resmi programa dahil etmese de uçağı 2 Ağustos Salı günü Taiepi'ye iniş gerçekleştirmişti.
Pelosi ziyareti sonrası Tayvan'a destek mesajı verdi ve kaleme aldığı makalede "Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) hızlanan saldırganlığı karşısında, kongre heyetimizin ziyareti, ABD'nin demokratik ortağı olan Tayvan'ın kendisini ve özgürlüğünü savunurken yanında durduğunun açık bir ifadesi olarak görülmelidir" ifadelerini kullandı.
PELOSİ'NİN ZİYARETİ SEVİNÇLE KARŞILANMIŞTI
Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ziyaret sonrası açıklamasında ülkesine yönelik askeri tehdidin arttığını ancak Çin karşısında geri adım atmayacaklarını söyledi.
Pelosi'ye Tayvan'a verdiği destek için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tsai, "Meclis Başkanı Pelosi'nin Tayvan'la uzun ve derinden örülmüş bağları var. Sayın Meclis Başkanı, size minnettarlığımı sunmalıyım" ifadelerini kullandı.
ÇİN'DEN ASKERİ TATBİKAT KARARI
Pelosi'nin ziyareti sürerken, Çin Dışişleri Bakanı Yi, "Pekin'i rahatsız edenler cezalandırılacak. Bu tam bir komedi. ABD, sözde 'demokrasi' tanımı altında Çin'in egemenliğini ihlal ediyor" dedi.
Çin'in resmi Xinhua haber ajansı ise Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) 4-7 Ağustos'ta Tayvan'ı çevreleyen 6 farklı bölgede bir dizi askeri tatbikat yapacağını duyurdu.
ÇİN İLE TAYVAN'IN ASKERİ GÜÇLERİ
Çin'in Tayvan'ın çevresinde askeri tatbikat yapma kararı da ülkelerin askeri güçlerini bir kez daha akıllara getirdi.
İşte Global Fire Power'ın verilerine göre Çin ve Tayvan'ın askeri güçleri...
MEVCUT İNSAN GÜCÜ
Çin: 754,864,769
Tayvan: 12,257,469
ASKERLİĞE ELVERİŞLİLİK
Çin: 619.268.690
Tayvan: 1.060.742
LİMAN VE TERMİNALLER
Çin: 22
Tayvan: 6
SAVUNMA BÜTÇESİ
Çin: 230 Milyar Dolar
Tayvan: 16 Milyar 800 Milyon Dolar
* Haberdeki görseller Associated Press'ten servis edilmiştir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!