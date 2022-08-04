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Pelosi'nin ziyareti askeri gerilimi artırdı: Çin ile Tayvan'ın askeri güçleri

Haftalardır hakkında spekülasyon yapılan, ABD ile Çin arasında gerilime sebep olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti gerçekleşmiş oldu. Bu gelişme sonrası Çin'in Tayvan'ın çevresinde askeri tatbikat yapma kararı da ülkelerin askeri güçlerini bir kez daha akıllara getirdi. İşte Çin ve Tayvan'ın askeri güçleri...

04.08.2022 - 11:08 | Güncelleme: ABONE OL
Pelosi'nin ziyareti askeri gerilimi artırdı: Çin ile Tayvan'ın askeri güçleri!
Çin ile Tayvan'ın askeri güçleri
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HABERTURK.COM

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Asya turu kapsamında Tayvan'ı ziyaret edeceğine ilişkin söylentiler, ABD-Çin ilişkilerinde gerilime sebep olmuştu.

Pelosi, Tayvan ziyaretini resmi programa dahil etmese de uçağı 2 Ağustos Salı günü Taiepi'ye iniş gerçekleştirmişti.

Pelosi ziyareti sonrası Tayvan'a destek mesajı verdi ve kaleme aldığı makalede "Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) hızlanan saldırganlığı karşısında, kongre heyetimizin ziyareti, ABD'nin demokratik ortağı olan Tayvan'ın kendisini ve özgürlüğünü savunurken yanında durduğunun açık bir ifadesi olarak görülmelidir" ifadelerini kullandı.

PELOSİ'NİN ZİYARETİ SEVİNÇLE KARŞILANMIŞTI

Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ziyaret sonrası açıklamasında ülkesine yönelik askeri tehdidin arttığını ancak Çin karşısında geri adım atmayacaklarını söyledi.

Pelosi'ye Tayvan'a verdiği destek için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tsai, "Meclis Başkanı Pelosi'nin Tayvan'la uzun ve derinden örülmüş bağları var. Sayın Meclis Başkanı, size minnettarlığımı sunmalıyım" ifadelerini kullandı.

ÇİN'DEN ASKERİ TATBİKAT KARARI

Pelosi'nin ziyareti sürerken, Çin Dışişleri Bakanı Yi, "Pekin'i rahatsız edenler cezalandırılacak. Bu tam bir komedi. ABD, sözde 'demokrasi' tanımı altında Çin'in egemenliğini ihlal ediyor" dedi.

Çin'in resmi Xinhua haber ajansı ise Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) 4-7 Ağustos'ta Tayvan'ı çevreleyen 6 farklı bölgede bir dizi askeri tatbikat yapacağını duyurdu.

ÇİN İLE TAYVAN'IN ASKERİ GÜÇLERİ

Çin'in Tayvan'ın çevresinde askeri tatbikat yapma kararı da ülkelerin askeri güçlerini bir kez daha akıllara getirdi.

İşte Global Fire Power'ın verilerine göre Çin ve Tayvan'ın askeri güçleri...

MEVCUT İNSAN GÜCÜ

Çin: 754,864,769

Tayvan: 12,257,469

ASKERLİĞE ELVERİŞLİLİK

Çin: 619.268.690

Tayvan: 1.060.742

AKTİF PERSONEL

Çin: 2.000.000 kişi

Tayvan: 170.000 kişi

TOPLAM HAVA GÜCÜ

Çin: 3.285 adet

Tayvan: 741 adet

SAVAŞ UÇAĞI

Çin: 1.200

Tayvan: 288

HELİKOPTER

Çin: 912

Tayvan: 208

TANK GÜCÜ

Çin: 5.250 adet

Tayvan: 1.100 adet

ZIRHLI ARAÇLAR

Çin: 35.000 adet

Tayvan: 3.472 adet

ROKETATAR

Çin: 3.160

Tayvan: 115

DENİZ FİLO GÜCÜ

Çin: 777 adet

Tayvan: 117 adet

DENİZALTILAR

Çin: 79 adet

Tayvan: 4 adet

DESTROYERLER

Çin: 41 adet

Tayvan: 4 adet

FIRKATEYN

Çin: 49 adet

Tayvan: 22 adet

KORVET

Çin: 70 adet

Tayvan: 2 adet

LİMAN VE TERMİNALLER

Çin: 22

Tayvan: 6

SAVUNMA BÜTÇESİ

Çin: 230 Milyar Dolar

Tayvan: 16 Milyar 800 Milyon Dolar

* Haberdeki görseller Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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