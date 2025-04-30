Çin ile rekabet eden şirket hisselerinden uzak durmak lazım

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Sermaye Piyasaları Danışmanı Yunus Kaya oldu. Yabancı yatırımcının yaşadığı İmamoğlu operasyonu ve ABD'nin 2 Nisan'daki gümrük duvarlarını astronomik yükseltme şokunu yaşamasının ardından Borsa İstanbul'a yılsonuna kadar geleceğini tahmin etmediğini söyleyen Kaya, yerli yatırımcının ise yükselen faiz nedeniyle bu piyasadan uzak durabileceğini kaydetti. Kaya borsanın yurtiçi ve global gelişmeler nedeniyle olumsuz seyretmeye devam edeceğini ancak savunma sanayi, perakende ve iletişim gibi sektörlerin ayrışabileceğini anlatıyor. Çin'in ABD'ye satış yapamaması sonrası diğer ülkelere yöneleceğini ifade eden Kaya, bu nedenle özellikle Çin ile rekabet eden şirket hisselerinden uzak durmak gerektiğini söyledi.

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DÖVİZDE YUKARI YÖNLÜ RİSK SÜRÜYOR MU?

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergilerini yükseltme girişimleri dünya ekonomisini nasıl etkileyeceğini anlatan Kaya, küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine olumlu veya olumsuz ne gibi etkilerini de ele aldı. İç siyasi gelişmeler nedeniyle döviz, tahvil ve hisse senedi piyasasında oluşan olumsuz havanın devam edip etmeyeceği yönündeki görüşlerini açıklayan Kaya, dövizde yukarı yönlü riskin hala sürüp sürmediğine dair tahminini aktardı.

AYRIŞAN SEKTÖR VE ŞİRKET OLUR MU? Merkez Bankası’nın faiz artırımının ardından yükselen faiz oranlarının tahvil bono piyasası açısından nasıl bir ortam doğurduğunu değerlendiren Kaya, bu durumun dolarizasyonu engelleyip engellemeyeceğine dair görüşlerini belirtti. Hisse senetleri piyasasının, kur ve enflasyon beklentilerindeki değişme nedeniyle oldukça negatif seyretmesine rağmen türelin ucunda bir ışık görüp görmediğine dair soruları cevaplayan Kaya, bu ortamda sektörel ve şirket bazında hem bilanço hem hisse fiyatı açısından farklılıklar görülüp görülmeyeceğini yorumladı.