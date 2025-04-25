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        Haberler Dünya Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD karmaşa yaratmayı bırakmalı | Dış Haberler

        Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD karmaşa yaratmayı bırakmalı

        Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, ABD ile Çin arasında gümrük tarifeleri üzerine herhangi bir görüşme yürütülmediğini belirterek, ABD'nin karmaşa yaratmayı bırakması gerektiğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 19:07 Güncelleme: 25.04.2025 - 19:48
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        Çin: ABD karmaşa yaratmayı bırakmalı
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        Pekin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile tarife müzakerelerinin sürdüğüne ilişkin iddiasını bir kez daha yalanlarken, Washington'un kamuoyunu yanılttığını öne sürdü.

        Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, başkent Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuyla ilğili soruya, "ABD ve Çin, tarifeler konusunda istişare veya müzakere yürütmüyor." yanıtını verdi.

        Sözcü Guo, Washington yönetimine tarifeler konusunda kamuoyunu yanıltmaya son verme çağrısında bulundu.

        Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu "karşılıklı tarifelere" tepki göstermiş ve aynı oranda karşılık vermişti. İki ülke arasında tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Pekin de yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

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        Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik olanlar ise yürürlüğe girmişti.

        Trump'ın "görüşmeler aktif" iddiası

        ABD Başkanı Trump, önceki gün Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde, ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri anlaşmazlığına ilişkin konuşmuş, Çin'le bu konuda "görüşmelerin aktif olduğunu" söylemişti.

        Çin Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı sözcüleri, dün Trump'ın iddiasını yalanlayan açıklamalar yapmıştı.

        ABD Başkanı, buna rağmen müzakerelerin devam ettiği iddiasını yinelemişti.

        ÇİN'DEN AVRUPA'YA ÇAĞRI

        Çin, ABD'nin gümrük tarifelerini yükseltmesiyle ticari gerilimin tırmandığı bir dönemde, Avrupalı ortaklarına uluslararası düzeni ve çok taraflı ticaret sistemini birlikte savunma çağrısında bulundu.

        Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamalara göre, Bakan Vang Yi, bu hafta İngiliz, Avusturyalı ve İsviçreli mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde, ABD'nin tarife politikasının yarattığı ticaret gerilimini ele aldı.

        Vang, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüşmesinde, Çin ve İngiltere'nin, ABD'nin açık zorbalığına karşı uluslararası düzeni savunma sorumluluğunun olduğunu belirtti.

        Devletlerarası ilişkileri orman kanununa çevirmenin, tarihi geriye çevirmek anlamına geldiğini ifade eden Vang, bunun kabul edilemeyeceğini, sürdürülebilir olmadığını, giderek daha fazla ülkenin buna direneceğini ve karşı çıkacağını kaydetti.

        Vang Yi, "ABD, tarifeleri silah olarak kullanarak ülkelere ayrım gözetmeden saldırıyor, DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) kurallarını açıkça ihlal ediyor ve ülkelerin meşru haklarının, çıkarlarının altını oyuyor." ifadesini kullandı.

        AB ve İsviçre

        Vang, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüşmesinde ise ABD'nin tarife politikasını, tipik bir tek taraflılık ve ekonomik zorbalık örneği olarak niteleyerek, Avrupa Birliğine (AB), buna karşı çok taraflı ticaret sistemini savunma ve açık bir dünya ekonomisini birlikte inşa etme çağrısı yaptı.

        İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile görüşmede de Çin ve İsviçre'nin, çok taraflılığın ve serbest ticaretin savunucuları olarak antiküreselleşmenin sınamalarına birlikte yanıt vermesi gerektiğine işaret eden Vang, tüm ülkelerin meşru haklarını ve çıkarlarını savunmak, uluslararası ekonomik ve ticari düzeni korumak için birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

        ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da, aralarında Çin, AB ve ASEAN ülkelerinin de olduğu ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı.

        Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

        Washington yönetimi, AB'ye ve diğer ülkelerde getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

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