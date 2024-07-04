Çin Devlet Başkanı Şi'den ŞİO ülkelerine çağrı: Dış müdahalelere direnmeliyiz

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkelerine aralarındaki birliği ve dayanışmayı geliştirerek "dış müdahalelere direnme çağrısında bulundu.

Çin lideri, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen ŞİÖ'nün 24. Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuştu.

ŞİÖ üyelerinin "Soğuk Savaş zihniyetinden kaynaklanan tehditler, riskler ve zorluklarla karşı karşıya olduğunu" ifade eden Şi, "Aramızdaki birliği güçlendirmeli ve dış müdahalelere birlikte direnmeliyiz." dedi.

Şi, örgüt üyelerinin birbirlerini desteklemesi ve aralarındaki farklıkları "barış ve uyum ruhu içinde" çözmesi, ortak güvenliği ve kalkınma hakkını dayanışma içinde savunması gerektiğini dile getirdi.

REKLAM

ŞİÖ 1996'DA KURULDU

ŞİÖ, ilk olarak 1996'da sınır güvenliği ve ekonomik işbirliği ittifakı olarak Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından kurulmuştu. O yıllarda "Şanghay Beşlisi" olarak anılan örgüte 2001'de Özbekistan da dahil olmuştu.

2017'de yapılan Astana Zirvesi'nde Hindistan ve Pakistan'ın, 2021'de Duşanbe Zirvesi'nde İran'ın katılımıyla üye sayısı 9'a yükselmişti.

Bu yılki zirvede Belarus'un katılımının onaylanmasıyla örgütün üye sayısı 10'a ulaşacak.

Örgütün, aralarında Türkiye'nin de olduğu 14 ülke ile de diyalog ortaklığı bulunuyor.