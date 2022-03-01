Çin'den flaş Rusya açıklaması

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Rusya'ya yaptırım uygulanmasıyla ilgili, "Sorunu çözmek yerine yeni sıkıntılar yaratacağı artık sayısız gerçeklerle kanıtlandı" ifadelerini kullandı

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin'e Çin’in enerji gibi emtia mallarını satın almakla Rusya’ya destek verip vermeyeceği sorusuna; Wang, “Rusya ile karşılıklı saygı, yarar ve eşitlik kuralı temelinde ticari işbirliği yapmaya devam edeceğiz” diye yanıt verdi.

Bazı Batılı ülkelerin Rusya’yı SWIFT sisteminden çıkarma kararını Çin’in nasıl değerlendirdiği sorusuna ise Wang, uluslararası hukuka dayalı olmayan tek taraflı yaptırımlara karşı çıktıklarını vurguladı.

Wang, yaptırımın sorunu çözmek yerine yeni sıkıntılar yaratacağının artık sayısız gerçeklerle kanıtlandığına işaret etti. Yaptırımın sadece sorunu yaşayan iki tarafa değil, ilgili bütün taraflara ekonomik zarar vermekle kalmayıp aynı zamanda siyasi çözüm sürecini de olumsuz etkileyeceğini dile getirdi.