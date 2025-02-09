Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.951,65 %1,11
        DOLAR 35,9869 %0,28
        EURO 37,1687 %-0,50
        GRAM ALTIN 3.308,28 %0,37
        FAİZ 39,00 %0,59
        GÜMÜŞ GRAM 36,88 %-1,02
        BITCOIN 96.543,00 %-0,01
        GBP/TRY 44,6298 %-0,25
        EUR/USD 1,0328 %-0,53
        BRENT 74,66 %0,50
        ÇEYREK ALTIN 5.409,04 %0,37
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çin'de tüketici ve üretici fiyatlarında deflasyon eğilimi sürüyor - İş-Yaşam Haberleri

        Çin'de tüketici ve üretici fiyatlarında deflasyon eğilimi sürüyor

        Çin'de tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüş, yeni yılın ilk ayında da devam etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 16:23 Güncelleme: 09.02.2025 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin'de tüketici ve üretici fiyatlarında deflasyon eğilimi sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin Ocak 2025 verilerini açıkladı.

        Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,3 geriledi.

        Tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle deflasyon eğilimi yeni yılda da hissedilmeye devam etti.

        Tüketici fiyatlarındaki artış 23 aydır sıfıra yakın

        Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, Mart 2023'ten bu yana yüzde 1'in altında seyrediyor.

        Endeks, Aralık 2024'teki yüzde 1'lik artışın ardından, Ocak 2025'te 8 günlük Bahar Bayramı tatilinde artan harcamaların etkisiyle yüzde 0,5'lik artış kaydetti.

        REKLAM

        Bu dönemde tüketici ürünlerinin fiyatları yüzde 0,1, hizmetlerin fiyatları ise yüzde 1,1 arttı. Gıda fiyatları yüzde 0,4, gıda dışı fiyatlar ise yüzde 0,5 yükseldi.

        Tüketici fiyatlarındaki artışların hala sıfıra yakın olması deflasyon endişelerinin yeni yılda devam etmesine yol açtı.

        TÜFE, 2023 ve 2024'te yıllık bazda yüzde 0,2 artmıştı.

        Üretici fiyatları 28 aydır geriliyor

        Üretici fiyatlarında Ekim 2022'den bu yana kaydedilen gerileme Ocak 2025'te de sürdü. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE, yüzde 2,3 azaldı.

        ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde kaydedilen gerileme 2023 ve 2024 yılları boyunca devam etmişti. Endeks, 2023'te yüzde 3, 2024'te yüzde 2,2 gerilemişti.

        İç talepteki zayıflık, yerel yönetimlerin borç riskleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüş, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'i olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

        Dünyada COVID-19 salgını sonrasında başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde, Çin'de ters yönlü eğilimin kökleştiği görülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Alanya'da heyecan sürüyor!
        Alanya'da heyecan sürüyor!
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Santorini'de panik!
        Santorini'de panik!
        Kasımpaşa seriye bağladı!
        Kasımpaşa seriye bağladı!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Musk TikTok'u satın alacak mı? Açıklama geldi
        Musk TikTok'u satın alacak mı? Açıklama geldi
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        "Dönüşüm hikâyesi"
        "Dönüşüm hikâyesi"
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        Habertürk Anasayfa