Çin'in Ciangsu eyaletinde 145 çocuğa, son kullanma tarihi geçmiş çocuk felci aşısı yapılması nedeniyle yüzlerce kişi protesto düzenledi.

AA'nın haberine göre; South China Morning Post gazetesinin haberine göre, aralarında son kullanma tarihi geçmiş aşıların vurulduğu çocukların ebeveynlerinin de bulunduğu yüzlerce kişi Ciangsu'nun Huai'an kentine bağlı Cinhu ilçesindeki aşılardan sorumlu Li Çıng Sağlık Merkezi ve yerel hükümet binaları çevresinde gösteri yaptı.

Cinhu'da 3 ay ile 4 yaş arasındaki 145 çocuğa son kullanma tarihi geçmiş aşıların yapılması nedeniyle düzenlenen protestoda göstericiler ile polis arasında gerginlik yaşandı. Göstericilerin bir sağlık merkezi yetkilisini darbettiği, polislerin de göstericileri kontrol altına almaya çalıştığı görüldü.

17 YETKİLİ CEZA ALDI

Çocuğu aşı olan ebeveynlerin ifadelerine göre, aşılarda herhangi bir seri numarası veya aşıların kullanılma süresinin kontrol edilebileceği sistem bulunmuyor.

Diğer yandan söz konusu aşılar nedeniyle başlatılan soruşturmada 17 yetkili ceza aldı.

Ülkede geçen yıl temmuz sonunda Çin'in iki büyük aşı üreticisinden Çangçun Çangşıng Life Sciences Ltd'nin kuduz aşıları ile difteri, tetanos ve boğmacadan koruyan karma aşı DTaP'yi düşük standartta ürettiği, son kullanma tarihi geçmiş aşı sıvılarını kullandığı ortaya çıkmıştı.

Çin'de tepki çeken olaya yönelik soruşturmada şirketin, 113 bin kuduz aşısının üretim tarihini sistematik olarak yanlış tuttuğu açığa çıkarılmış, 252 bin 600 karma aşı DTaP'yi de düşük standartta ürettiği ortaya çıkmıştı.

Bozuk aşıları üreten firmanın 18 yetkilisi gözaltına alınarak ilaç üretim sektörüne girişleri yasaklanırken, firmaya 9,1 milyar yuan (yaklaşık 1,3 milyar dolar) ceza kesilmişti.