Çin'de nüfus raporu: 2003'ten bu yana bir ilk gerçekleşti

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Şehrin nüfusu 2021'de 21,88 milyon iken 2022'de 21,84 milyona düşerek azaldı. Şehirde iş bulmak için kırsaldaki evlerini terk eden Pekin'deki göçmenlerin sayısı da 2021'den 2022'ye düşüş gösterdi.

Pekin'de ölümün doğumlardan daha fazla olduğu son yıl, Çin'in güneyinde ortaya çıkan ve dünya çapında 8 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül SARS salgınının görüldüğü 2003 yılıydı.

Resmi verilere göre, geçen yılki düşüş nispeten küçük bir düşüş olsa da durum ülke genelinde görülen daha büyük bir sorunu temsil ediyor. Zira Çin'in nüfusu da 1961'deki büyük kıtlıktan bu yana ilk kez geçen yıl azaldı.

Görsel: Associated Press

CNN'in haberine göre Pekin bu gerilemeyi yaşayan tek Çin merkezi olmaktan uzak görünüyor. İl yetkililerine göre, Çin'in kuzeydoğu eyaleti Liaoning'de geçen yıl doğumların iki katından fazla ölüm yaşandı ve nüfus 324 bin azaldı.

Uzmanlar ise bu düşüşün ardında birçok faktör olduğunu ifade ediyor. Çin'in 1980'lerde uygulamaya koyduğu terk ettiği tek çocuk politikasının geniş kapsamlı sonuçları, Çinli gençler arasında evlilik ve aileye yönelik değişen tutumlar, cinsiyet eşitsizliği ve Çin'in pahalı şehirlerinde çocuk yetiştirmenin zorluklarının da bu sonuçta önemli bir etken olduğu belirtiliyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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