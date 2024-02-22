Çin'de konteyner gemisinin çarptığı köprü çöktü! 2 kişi hayatını kaybetti
Çin'in Guangzhou kentinde bir konteyner gemisinin köprüye çarpması sonucu 2 araç deniz düştü, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu.
Çin'in Guangzhou şehrinde bulunan İnci Nehri üzerindeki Lişinşa Köprüsü'nün orta bölümü konteyner gemisinin taşıyıcı sütunlarına çarpması sonucu çöktü, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, kaza sırasında aralarında bir yolcu otobüsü ile motosikletin bulunduğu 5 araçtan üçü suya, ikisi köprünün sütunlarının arasına sıkışan geminin üzerine düştü.
KAZADA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, geminin kaptanı gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.