Çin'de kırmızı gökyüzü: Nedeni açıklandı

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Çin'in Zhoushan kentinde halk, bir anda gökyüzünü kaplayan kırmızı havayı görünce büyük panik yaşadı.

Şanghay'a yakın Zhoushan kentinde gökyüzünü kıpkırmızı görenler kısa sürede görüntüleri sosyal medyada paylaştı ve pek çok spekülasyon ortaya atıldı. Kimisi bunun COVID-19 kapanmaları ile bağlantılı bir olay olduğunu kimisi ise deprem habercisi ve kimyasal sızıntı olduğunu iddia etti.

Görüntüler Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da 150 milyondan fazla görüntüleme alarak en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Global Times'a konuşan görgü tanıklarından biri "Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Gökyüzünün kırmızıya dönebilmesi inanılmaz, bu beni gerçekten şaşırtıyor" dedi.

METEOROLOJİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Zhoushan Meteoroloji Bürosu iddiaların artmasının ardından açıklamada bulunarak 'herhangi bir doğaüstü' olay olmadığını söyledi. Yetkililer Pazar günü yaptığı açıklamada, sisin çok yüksek ve bulutların alçakta olduğunu, bu bölgede görülen kırmızı gökyüzünün, büyük olasılıkla limandaki gemi ışıklarından gelen ışığın kırılması ve saçılmasından kaynaklandığını duyurdu.

Çin devlet kanalı CCTV'ye göre, yerel bir balıkçı şirketi, ışığın balıkçı tekneleri tarafından yakıldığını doğruladı. Şirketin müdür yardımcısı kırmızı ışığın balıkçı teknelerinden geldiğini ve balık tutarken bunları açmaları gerektiğini söyledi. Bu ışıkların yandığında suya çarptıktan sonra gökyüzüne çıktığını ancak sis nedeniyle böyle bir görüntü oluştuğu ve bunun kıyı bölgelerinde çok yaygın olduğu ifade edildi.