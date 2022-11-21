Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Çin'de 316 COVID-19 vakası

Çin'de yeni vakalar harekete geçirdi

Çin'de son 24 saat içerisinde 316 COVID-19 vakası açıklandı.

Giriş: 21.11.2022 - 15:27 | Güncelleme: ABONE OL
Çin'de 316 COVID-19 vakası
Çin'de 316 COVID-19 vakası
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Çin'in başkenti Pekin'de son 24 saat içerisinde 316 yerel COVID-19 vakası açıklandı.

Bölgelerde kısıtlamalara gidileceği açıklanırken, Pekin'e seyahat eden kişilerin günlük olarak test yapmaları gerekeceği belirtildi.

6 AY SONRA İLK ÖLÜM KAYITLARA GEÇMİŞTİ

Çin'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında 26 Mayıs'tan bu yana ilk kez can kaybı yaşanmıştı.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Pekin'de yaşayan 87 yaşındaki adam virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bu, 26 Mayıs'tan bu yana ülkede virüs nedeniyle kayıtlara geçen ilk ölüm olmuştu.

Ülkede sonbaharla birlikte, bulaşıcılığı yüksek alt varyantların yayılmasıyla vaka sayısının arttığı gözlenmiş, günlük vaka sayısı son 5 günde 20 bini aşmıştı

Vakaların nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
O sürücü tutuklandı!
O sürücü tutuklandı!
O ülkede haftada 4 gün çalışmaya geçildi
O ülkede haftada 4 gün çalışmaya geçildi
Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
Çin'in Tayvan'a hediyesiydi... Tuan Tuan'dan üzücü haber
Çin'in Tayvan'a hediyesiydi... Tuan Tuan'dan üzücü haber

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.