Çin'in Hefei eyaletindeki bir şirketin 15 dakikada sonuçlanan koronavirüs test çubuğu geliştirdiği açıklandı.

Çin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide, 15 dakika! Hefei, Çin'de bir firma 15 dakikada sonuç veren yeni koronavirüs kitleri üretti" ifadelerini kullandı. Büyükelçilik, #UnitedWeStand' (birlikte ayaktayız) ve '#unityisstrenghth' (birlik güç demektir) etiketlerini kullandı.