Asya mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Çin böreği, hem pratik yapımı hem de nefis tadıyla sofralarınızı şenlendirecek. Çeşitli sebzelerle dolu, çıtır çıtır bu börek, hem gözlere hem de damaklara hitap eden bir lezzet harikası. Evde denemek isteyenler için, adım adım kolayca takip edebileceğiniz bir tarif hazırladık. İşte tarifin detayları!