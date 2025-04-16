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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çin beklentilerin üzerinde büyüdü - İş-Yaşam Haberleri

        Çin beklentilerin üzerinde büyüdü

        Çin ekonomisi, ABD'nin gümrük tarifesi tehditleri ve büyük yatırım bankalarının yıllık büyüme tahminlerini düşürmesine rağmen ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde yüzde 5,4 oranında büyüdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 08:22 Güncelleme: 16.04.2025 - 08:49
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        Çin beklentilerin üzerinde büyüdü
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        Çin'in birinci çeyrekte ekonomik büyümesi, ABD tarifelerinin etkisine hazırlanırken, güçlü tüketim ve sanayi üretimiyle desteklenen beklentileri aştı. Çin'in gayri safi yurt içi hasılasındaki büyüme, Ulusal İstatistik Bürosu'nun Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, ilk çeyrekte yüzde 5,4'e ulaşarak beklentileri aştı. Reuters'ın anketinde beklenti yüzde 5,1'lik bir büyümeydi.

        Çin Ulusal İstatistik Bürosu Başkan Yardımcısı Sheng Laiyun, basın toplantısında "Ulusal ekonomi istikrarlı ve iyi bir başlangıç ​​yaptı ve yükseliş trendini sürdürdü. Ancak, mevcut dış ortamın daha karmaşık ve şiddetli hale geldiğini ve etkili iç talep büyüme ivmesinin yetersiz olduğunu da görmeliyiz" ifadelerini kullandı.

        Rakamlar, Trump'ın Nisan ayında yürürlüğe giren Çin ithalatlarına uyguladığı ve yüzde 145'e varan ek tarifelerin etkisini içermiyor. Tarifelerin etkisi sorulduğunda Sheng, Çin'in ABD tarife engellerine ve ticaret zorbalığına karşı olduğunu belirterek "Tarifeler Çin ekonomisi üzerinde belirli bir baskı yaratacak olsa da Çin'in uzun vadeli ekonomik iyileşmesinin genel eğilimini değiştiremez. Çin'in ekonomik temeli istikrarlı, dirençli ve büyük bir potansiyele sahip, bu nedenle dış zorluklarla başa çıkmak ve belirlenen kalkınma hedeflerine ulaşmak için cesarete, yeteneğe ve güvene sahibiz" dedi.

        Pekin yönetimi, bu yıl için yaklaşık yüzde 5 büyüme hedefi belirlese de ekonomistler bu hedefe ulaşmanın zor olacağına inanıyor. Uzmanlar ise mart ayında bir önceki yıla göre yüzde 12,4 artan ihracatın, üç haneli vergiler nedeniyle önümüzdeki aylarda aynı güçlü ivmeyi sürdüremeyeceğini düşünüyor.

        Sanayi üretiminin ivmesi yükseldi

        Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,72 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 arttı. Sanayi üretimindeki artış, ilk 2 aydaki yüzde 5,9'luk artışın üzerine çıkarken üretim ivmesinin yükselişine işaret etti.

        Ancak üretimdeki artışta, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerini artıracağına yönelik beklentilerin etkisiyle artan ön sevkiyatları yetiştirmek üzere ihracata yönelik yapılan üretimin etkisi oldu. Çin'de sanayi üretimi 2024 genelinde 5,8 artış kaydetmişti.

        Gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş sürüyor

        Öte yandan altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, ilk 3 ayda yıllık yüzde 4,2 artarken, ilk 2 aydaki yüzde 4,1'lik artışın üzerine çıktı.

        Gayrimenkul sektöründe son 3 yıldır süregelen düşüşün genel yatırımlar üzerindeki baskısı yeni yılda da devam etti. 2024 genelinde yüzde 10,6 düşüş kaydeden gayrimenkul yatırımları bu yılın ilk 3 ayında da yüzde 9,9 geriledi.

        Çin'de sabit sermaye yatırımları 2024 genelinde yüzde 3,2 artmıştı.

        İşsizlik ve kişi başı gelir

        Ülkede şubat sonunda yüzde 5,4 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı mart itibarıyla yüzde 5,2'e geriledi.

        Kişi başına nominal gelir, ilk çeyrekte yıllık yüzde 5,5 artışla 12 bin 179 yuana (1660 dolar) çıktı. Kentlerde kişi başına gelir 15 bin 887 yuan (2 bin 162 dolar), kırsal bölgelerde ise 7 bin 3 yuan (953 dolar) oldu.

        Çin'de yerel yönetimlerin borç problemleri, gayrimenkul sektöründeki düşüş, zayıf iç talep ve fiyat artışlarındaki deflasyon eğilimi gibi kronikleşen problemlere ek olarak bu yıl ABD'nin tarife politikasıyla artan dış belirsizliklerin de ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemesi bekleniyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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