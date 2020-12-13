Çin aşısı ne zaman vurulacak?

Çin aşısı korona virüsü vaka ve ölü sayısındaki artış nedeniyle en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Çin aşısı ne zaman vurulmaya başlanacak? İşte, Çin aşısının yan etkileri ile ilgili merak edilen detaylar...

GÖZLER 15 ARALIK'A ÇEVRİLDİ

Çin menşeili koronavirüs aşısı Sinovac'ın deneyleriyle ilgili ilk sonuç deneylerin yapıldığı ülkelerden biri olan Endonezya'dan geldi. Endonezya devletine bağlı ilaç kurumu Bio Farma, erken sonuçlara göre aşının yüzde 97 oranında koruma sağladığını açıkladı.

Sinovac aşısının Faz 3 deneylerinin yapıldığı ülkelerden biri olan Brezilya'da ise sonuçların 15 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

Sinovac'ın Faz 3 deneyleri aralarında Endonezya, Brezilya ve Türkiye'nin de olduğu bir grup ülkede yapılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Çin tarafından üretilen Sinovac aşısından 50 milyon doz sipariş verdiğini açıklamıştı.

ÇİN AŞISI NE ZAMAN VURULMAYA BAŞLANACAK

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'ye 11 Aralık'ta gelmesi planlanan Covid-19 aşısının ilk uygulamasının, testler için en az 14 güne ihtiyaç olduğundan 25-26 Aralık'ta yapılabileceğini söyledi.

Habertürk yazarları Nagehan Alçı ve Sevilay Yılman'ın sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi:

Aralık sonuna kadar 20 milyon doz gelmiş olacak. Ocak ayında 20 milyon daha ve Şubat ayında da bir 10 milyon, toplam 50 milyon doz aşı ile 2.5 aylık bir süre içinde 25 milyon kişi aşılanmış olabilir. Aşılar geldikten sonra hemen kullanılmıyor, biliyorsunuz. İki haftalık bir inceleme ve test etme süresi olacak. Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu onaylayınca süreç başlayacak. Aşılar geliyor ama tartışmalar bitmiyor.

ÇİN AŞISI YAN ETKİLERİ VAR MI?

Çin aşısının Faz 3 çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akan, başta sağlık çalışanları olmak üzere gönüllülerin Çin aşısına karşı yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Akan, aşı yapılan gönüllülerde sırasında herhangi bir yan etkiye rastlanmadığına dikkat çekti.