Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.372,04 %-0,10
        DOLAR 41,3560 %0,07
        EURO 48,5860 %0,02
        GRAM ALTIN 4.845,64 %0,36
        FAİZ 40,66 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 56,14 %1,62
        BITCOIN 116.124,00 %0,14
        GBP/TRY 56,1267 %-0,06
        EUR/USD 1,1734 %0,00
        BRENT 66,99 %0,93
        ÇEYREK ALTIN 7.922,63 %0,36
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Çin, ABD çiplerine karşı ayrımcılık ve damping soruşturmaları başlattı - Teknoloji Haberleri

        Çin, ABD çiplerine karşı ayrımcılık ve damping soruşturmaları başlattı

        Çin, ABD'nin çip politikalarına yönelik ayrımcılık ve damping soruşturmaları başlatarak, İspanya'da başlayacak yeni ABD-Çin ticaret görüşmeleri öncesinde sert bir mesaj verdi. Görüşmelerde tarifeler, ihracat kontrolleri ve TikTok gibi kritik konular masaya yatırılacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2025 - 13:15 Güncelleme: 14.09.2025 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin'den ABD çiplerine soruşturma!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çin, ABD ile ticaret geriliminde yeni bir hamle yaptı. Çin Ticaret Bakanlığı, Cumartesi günü ABD’nin çip ticaretinde uyguladığı politikaları ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle soruşturmaya başladı. Ayrıca, bazı ABD analog çiplerinin damping yoluyla ithal edildiği şüphesiyle ayrı bir inceleme başlatıldı. Bu adımlar, 14-17 Eylül tarihlerinde Madrid’de gerçekleşecek ABD-Çin ticaret görüşmelerinden bir gün önce geldi. Çin, ABD’nin son yıllardaki “korumacı” politikalarının, yapay zeka ve gelişmiş işlemci çipleri gibi yüksek teknolojili sektörlerdeki ilerlemesini engellemeyi amaçladığını savunuyor. Görüşmelerde, tarifeler, ihracat kısıtlamaları ve TikTok’un geleceği ele alınacak.

        REKLAM

        ÇİN’İN SORUŞTURMALARI: AYRIMCILIK VE DAMPİNG İDDİALARI

        Çin Ticaret Bakanlığı, ilk soruşturmanın ABD’nin çip ticaretinde Çinli şirketlere yönelik ayrımcı politikalarını hedef aldığını açıkladı. Bakanlık, ABD’nin son yıllarda Çin’e karşı ticaret soruşturmaları ve ihracat kontrolleri gibi bir dizi kısıtlama getirdiğini belirtti. Bu “korumacı” politikaların, Çin’in yüksek teknolojili endüstrilerdeki gelişimini bastırmayı hedeflediği öne sürülüyor.

        İkinci soruşturma ise, işitme cihazları, Wi-Fi yönlendiricileri ve sıcaklık sensörleri gibi cihazlarda kullanılan bazı ABD analog çiplerinin damping yoluyla ithal edildiği iddiasını inceliyor. Çin, bu adımlarla ABD’nin politikalarına karşı meşru haklarını koruma kararlılığını ortaya koyuyor.

        MADRİD’DE TİCARET GÖRÜŞMELERİ

        Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng liderliğindeki heyet, 14 Eylül’de Madrid’de ABD ile ekonomik ve ticari konuları görüşmek üzere bir araya gelecek. Çin Ticaret Bakanlığı, görüşmelerde ABD’nin tarifeleri, ihracat kontrollerinin “kötüye kullanımı” ve TikTok’un durumu gibi konuların tartışılacağını duyurdu. Bakanlık, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, “ABD’nin bu dönemde Çinli şirketlere yaptırım uygulaması ne anlama geliyor?” sorusunu yönelterek, Washington’ın politikalarını eleştirdi. Çin, ABD’yi “hatalı uygulamalarını düzeltmeye” ve Çinli şirketlere yönelik “haksız baskıyı” durdurmaya çağırdı. Pekin, gerektiğinde Çinli şirketlerin haklarını korumak için kararlı adımlar atacağını vurguladı.

        REKLAM

        Bu görüşme, 2025’teki dördüncü büyük yüz yüze toplantı olacak. Daha önce Cenevre, Londra ve Stockholm’de yapılan görüşmelerde, iki taraf Temmuz sonunda Stockholm’de 90 günlük bir tarife erteleme anlaşması sağlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, bu ertelemeyi 12 Ağustos’ta onaylayarak 10 Kasım’a kadar uzattı. Bu anlaşma, karşılıklı misilleme tarifelerini azaltmış ve Çin’in nadir toprak minerallerinin ABD’ye akışını yeniden başlatmıştı.

        ABD’NİN YAPTIRIMLARI VE TİKTOK TARTIŞMASI

        Cuma günü ABD Ticaret Bakanlığı, 32 varlığı kısıtlı ticaret listesine ekledi; bunların 23’ü Çin merkezliydi. Listeye alınan iki Çinli firma, Çin’in en büyük çip üreticisi SMIC için ABD çip üretim ekipmanları temin etmekle suçlandı.

        Görüşmelerin bir diğer önemli gündemi TikTok. ByteDance’e ait kısa video uygulaması, ABD’de yasaklanma riskiyle karşı karşıya; aksi takdirde ABD sahipliğine geçmesi gerekiyor. Trump, TikTok’un ABD varlıklarını devretmesi için tanınan süreyi 17 Eylül’e kadar uzattı. ABD’li vekiller, TikTok’un ABD kullanıcı verilerinin Çin hükümetinin eline geçebileceği endişesini dile getiriyor.

        Çin’in resmi gazetesi People’s Daily, Cumartesi günü yayımladığı makalede, Çin hükümetinin veri gizliliği ve güvenliğine büyük önem verdiğini, yabancı ülkelerdeki verilerin yerel yasalara aykırı şekilde Çin’e sağlanmadığını vurguladı. Makale, ABD’nin Çinli şirketlerin meşru çıkarlarını baltalamaya devam etmesi halinde, Pekin’in ulusal çıkarları ve şirket haklarını korumak için gerekli önlemleri alacağını belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski eşi takip cihazıyla kâbusu yaşattı! Yollarını kesti!
        Eski eşi takip cihazıyla kâbusu yaşattı! Yollarını kesti!
        Kurultay davası senaryoları: İptal, erteleme, butlan, tedbir?
        Kurultay davası senaryoları: İptal, erteleme, butlan, tedbir?
        Erken doğan bebeklere aşı hemen yapılır mı?
        Erken doğan bebeklere aşı hemen yapılır mı?
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede: Şampiyonluk zamanı!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede: Şampiyonluk zamanı!
        Kimlikteki karmaşa DNA testiyle çözüldü!
        Kimlikteki karmaşa DNA testiyle çözüldü!
        Kapıcıdan korkunç plan! Genç kadını, boğdu, bıçakladı ve evi yaktı!
        Kapıcıdan korkunç plan! Genç kadını, boğdu, bıçakladı ve evi yaktı!
        İşte Domenico Tedesco'nun ilk 11'i!
        İşte Domenico Tedesco'nun ilk 11'i!
        Yağış çok az, rüzgar etkili!
        Yağış çok az, rüzgar etkili!
        "Barış'sız Galatasaray'ı düşünmek istemiyorum"
        "Barış'sız Galatasaray'ı düşünmek istemiyorum"
        186 bin ağaç kurtarıldı
        186 bin ağaç kurtarıldı
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Sergen Yalçın: Oyuncularıma destek bekliyorum!
        Sergen Yalçın: Oyuncularıma destek bekliyorum!
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Galatasaray ikinci yarıda açıldı!
        Galatasaray ikinci yarıda açıldı!
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Habertürk Anasayfa