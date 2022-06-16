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Çimsa, bünyesindeki bazı fabrikaları satmak için anlaşmaya vardığını açıkladı. Bu kapsamda, şirketin Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası, Ankara Çimento Öğütme Tesisi ile Başakpınar, Ambar, Nevşehir, Cırgalan, Aksaray, Ereğli ve Kahramanmaraş Hazır Beton tesislerinin 110 milyon euro bedelle satılacağı belirtildi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bu tesislerde yer alan sabit varlıklar ile bunlarla bağlantılı diğer varlıkların KDV hariç 110 milyon euro veya karşılığı Türk Lirası bedelle Ferpa İnşaat Sanayi Petrol Ürünleri Tic. ve Paz. Ltd. Şti.'ye devrine ilişkin Varlık Satış Sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda, Tebliğ'in 6'ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen önemlilik ölçütlerinin sağlanmadığı dikkate alınarak, bu satış işleminin sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan önemli nitelikteki işlem kabul edilmeyeceği ve ayrılma hakkının doğmayacağı tespit edilmiştir. Satılacak varlıkların toplam aktifteki payı yüzde 2,98, gelirlerdeki payı yüzde 8,77'dir" bilgiler yer aldı.

Söz konusu varlık devirlerinin, Rekabet Kurumu onayı dâhil gerekli yasal onayların alınması koşuluyla ve bu onaylar alındıktan sonra gerçekleştirileceği ve 31.03.2023'e kadar tamamlanacağı kaydedildi.