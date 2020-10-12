Cildin güzel olması; sağlıklı, parlak, sıkı, lekesiz, gözeneksiz ve temiz olan kişilerde bulunan cilt tipleridir. Böyle bir cilde sahip olabilmek için yapılması gerekenler çok kolaydır. Sizde düzenli olarak dikkat ederek ve tavsiye edilenleri yaparak cildinizi güzelleştirebilirsiniz.
Cilt güzelliği için yapılması ve dikkat edilmesi gerekenler;
- Kimyasal içeren kremleri kullanmak cildinizi tahriş ederek, hücrelerin tembelleşmesini sağlamaktadır. Bunun yerine evde kendi malzemelerinizle cildinize bakım uygulayabilirsiniz.
- Gülümsemek cildin altındaki kasların çalışmasını ve bu sayede kan dolaşımının hızlanmasını sağlamaktadır. Böylece cildiniz daha canlı ve genç görünecektir.
- Cildinizi pudra kullanarak tamamen kapatmak yerine hafif allık kullanarak hareket katabilirsiniz.
- Gün içerisinde sürekli makyajla gezmek ve sık sık makyaj yapmak cildinizin nefes almasını engelleyerek, ölü hücrelerin ve toksinlerin birikmesini sağlamaktadır. Ayrıntılı olarak fondöten gibi ağır içerikli ürünleri sadece özel günlerde kullanmanız cildiniz için daha sağlıklı olacaktır.
- Cildiniz gün boyunca dış etkenler nedeniyle kirlenerek, nefes alamaz hale gelmektedir. Cilde uygun olan ıslak mendillerden edinerek arada bir temizlemek için kullanabilirsiniz.
- Duş almayı sık sık yapın ve cildinizin temizlenerek gözeneklerinin açılmasını sağlayın. Duş sonunda soğuk su ile cildinize şok etkisi yaparak kan dolaşımınızı hızlandırın.
- Günlük olarak cildin ihtiyacı olan mineral ve vitaminleri bitki çayı tüketerek destekleyebilirsiniz.
- Haftada 1 kere cildinizi doğal olarak hazırladığınız maskelerle temizleyerek canlandırabilirsiniz.
- Günde 2 litre su tüketmeniz cildinizin gerekli nem ihtiyacını karşılayacaktır.
- Cildinizi dışarı çıkarken zararlı güneş ışınlarından korumak için mutlaka koruyucu krem uygulamalısınız.
- Cilt vücudun düzeni bozulup, stres altında olduğunda bozularak aşırı yağ salgılamaya bu da beraberinde sivilce ve siyah nokta oluşumuna neden olmaktadır. Bu yüzden stresten uzak durarak ve uyku düzeninizi sağlayarak cildinizin sorunları ile başa çıkabilirsiniz.
- Düzenli olarak beslenmeniz de beyaz et, kırmızı et, taze meyve ve sebze tüketmeye dikkat etmeniz. Hazır ve işlenmiş gıdalardan uzak durmanız tavsiye edilmektedir.
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