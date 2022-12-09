CİLT ALT TONU NASIL ANLAŞILIR?

Gözle görülen ten rengi zaten belirgin bir özelliktir. Kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Ancak, cildin renginin arkasında sadece belirli ışık veren pigmentler ile ortaya çıkan cilt alt tonu bulunur. Bu tonlar soğuk, sıcak ve nötr olarak adlandırılır.

Birçok kişi cilt alt tonunu bilmediği için bu konuda zorluk yaşar. Aslında anlaşılması çok basit bir yönetm vardır. Bileğinizin iç tarafında gözüken damarların rengine bakmanız yeterlidir. Damarların rengine göre cilt alt tonları şu şekildedir:



Yeşil renk: Sıcak cil alt ton

Mavi: Soğuk cilt alt ton

Yeşil-Mavi veya mor karışık: Nötr cilt alt ton