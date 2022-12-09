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Cilt alt tonu nasıl belirlenir ve hangi renkler tercih edilmeli? Sıcak ve soğuk cilt alt tonuna göre hangi saç rengi tercih edilmeli?

Cilt alt tonu nasıl belirlenir? Sıcak ve soğuk cilt alt tonuna göre hangi saç rengi tercih edilmeli?

Pek çok kadın giyinmeye ve bakıma önem verir. Bu sebeple cilt alt tonuna göre yakışan renkler tercih edilir. Cilt alt tonu kişinin tenine uygun olan renkleri gösterir ve daha canlı gözükmesini sağlar. Cilt alt tonu soğuk, sıcak ve nötr olarak üçe ayrılır. İşte, cilt alt tonunuzu nasıl anlayacağınızın cevabı...

Giriş: 09.12.2022 - 10:52 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bazı renkler bazı insanlarda çok daha güzel durur bunun nedeni cilt alt tonunun o renge uymasıdır. Üçe ayrılan cilt alt tonlarından ilki soğuk tonlar. Soğuk tonlar genellikle pembe tonlardan oluşur. Peki soğuk veya sıcak cilt alt tonu nasıl anlaşılır? 

  • CİLT ALT TONU NASIL ANLAŞILIR?

    Gözle görülen ten rengi zaten belirgin bir özelliktir. Kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Ancak, cildin renginin arkasında sadece belirli ışık veren pigmentler ile ortaya çıkan cilt alt tonu bulunur. Bu tonlar soğuk, sıcak ve nötr olarak adlandırılır.

    Birçok kişi cilt alt tonunu bilmediği için bu konuda zorluk yaşar. Aslında anlaşılması çok basit bir yönetm vardır. Bileğinizin iç tarafında gözüken damarların rengine bakmanız yeterlidir. Damarların rengine göre cilt alt tonları şu şekildedir:


    Yeşil renk: Sıcak cil alt ton

    Mavi: Soğuk cilt alt ton

    Yeşil-Mavi veya mor karışık: Nötr cilt alt ton

  • SOĞUK CİL ATL TONU HANGİ RENK GİYİNMELİ?

    Soğuk olan insanlarıın cilt alt tonu pembe, sıcak olan insanların cilt alt tonu ise sarı olarak geçer.

    Soğuk cilt alt tonuna yakışan renkler ise şunlardır:
    - Pembe
    - Yeşil
    - Mor
    - Kırmızı
    - Gümüş
    - Siyah
    - Beyaz

  • SOĞUK CİLT ALT TONUNA YAKIŞAN MAKYAJ VE SAÇ RENKLERİ NELERDİR?

    Soğuk cilt alt tonu denilince akla beyaz tenli insanlar gelse de bu bir yanılgıdır. Aslında esmer insanlar bu alt tona sahiptir. Bu nedenle, saç rengi ve makyaj stili konusunda tercih yaparken bazı noktalara dikkat etmeniz gerekir.

  • MAKYAJ TONLAR

    - Mavi tonları
    - Mor tonları
    - Kırmızı tonları
    - Yeşil tonları
    - Gri tonları
    - Siyah
    - Pembe
    - Kahverengi
    - Pastel tonlar

  • SAÇ TONLARI

    Beyaz tenli insanlara genellikle çoğu saç rengi yakışır. Eğer ten renginiz fazla beyazsa bakır, sarı ve bej tonlar yakışabilir. Teniniz çok açık beyaz değilse sarının alt tonları olan kumral renkler, siyah, kahverengi tonları tercih edebilirsiniz.

  • SICAK CİLT ALT TONUNA HANGİ RENKLER YAKIŞIR?

    Sıcak cilt alt tonu taşıyan insanların giyim tarzlarına yeşil, kırmızı, toprak rengi, mavi, bordo gibi göz alıcı renkler hoş durur.

  • MAKYAJ RENGİ

    Sıcak cilt alt tonuna sahip olan insanlar makyaj yaparken, pembe, kahverengi, siyah, açık tonlu far renklerini tercih edebilirler.

  • SAÇ RENGİ

    Sıcak cilt alt tonuna sahip olan insanlara küllü kahve tonları, çikolata tonları, soğuk kızıl, küllü sarı ve küllü kumral tonları yakışacaktır.

     

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