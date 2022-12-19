Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam Sayısal Loto Son dakika: Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 19 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı! Tıkla, öğren!

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 19 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama

Çılgın Sayısal Loto heyecanı 19 Aralık Pazartesi günü de devam etti. Çılgın Sayısal Loto çekilişi haftada 3 kez; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilmektedir. İşte, 19 Aralık 2022 Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı...

Giriş: 19.12.2022 - 21:38 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 19 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı! Tıkla, öğren!

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden noter huzurunda açıklanmaktadır. İşte 19 Aralık 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm merak edilenler...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 19 ARALIK 2022

32 - 35 - 42 - 74 - 80 - 84

JOKER 58 + SÜPERSTAR 83

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

  • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
  • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Çocuklarımızı mutlu edecek 20 sağlıklı atıştırmalık
Çocuklarımızı mutlu edecek 20 sağlıklı atıştırmalık
Göz yogasının faydaları nelerdir?
Göz yogasının faydaları nelerdir?
En iyi detoks: Sağlıklı ve dengeli beslenmek
En iyi detoks: Sağlıklı ve dengeli beslenmek
Kastamonu'da kar yağışı
Kastamonu'da kar yağışı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.