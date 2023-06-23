Çilekli irmik tatlısı tarifi

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Son zamanlarda nefis bir tatlı ile günününüz güzelleştirmek istiyorsanız çilekli irmik tatlısına bir şans verebilirsiniz. Üstelik pratik bir yapıma sahip olan çilekli irmik tatlısı, sevdiklerinize sunacağınız özel bir tatlı olarak tercih edebileceğiniz muhteşem bir lezzet. Peki, çilekli irmik tatlısı nasıl yapılır? Çilekli irmik tatlısı tarifinden nasıl yapıldığına, çilekli irmik tatlısı malzemelerinden yapım aşamasında dikkat edilmesi gereken tüm bilgiler için içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

Kaç kişilik: Kâse boyutuna göre 5-7 kişilik

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişirme süresi: 25-30 dakika

Kalori: Bir porsiyon 390 kcal

Çilekli İrmik Tatlısı Malzemeleri

1 litre süt

1 su bardağı irmik

7 yemek kaşığı toz şeker

12 adet çilek

1 paket vanilin

İsteğe göre Hindistan cevizi

Daha fazla çilekli irmik tatlısı yapmak için malzemeleri iki katına çıkarabilirsiniz.

Çilekli İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır?

Çilekli irmik tatlısı yapımı esnasında öncelikle derin bir tencereye sütü alın. Toz şeker, vanilin ve irmiği tencerenin içine süt ile birlikte ilave edin.

esnasında öncelikle derin bir tencereye sütü alın. Toz şeker, vanilin ve irmiği tencerenin içine süt ile birlikte ilave edin. Malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra ocağın üzerinde kısık ateşte pişirmeyen başlayın. Kıvam alıncaya kadar pişirme işlemine devam edin.

Diğer yandan çilekleri saplarından ayırın ve iyice yıkayın. Tüm çilekleri ortadan ikiye kesin ve blender’dan geçirin. Çilekler püre halini aldıktan sonra bir kaba aktarın.

Elde ettiğiniz çilek püresine Hindistan cevizi ekleyin.

Pişirdiğiniz irmik, tencerede kıvam aldıktan sonra ocaktan alın. İlk sıcağının çıkmasını bekleyin.

Tenceredeki irmiğin ilk sıcağı çıktıktan sonra elde ettiğiniz çilek püresi ve Hindistan cevizini tencereye aktarın ve iyice karıştırın.

Tüm bu işlemler bittikten sonra çilekli irmik tatlısını uygun kâselere pay edin ve ardından buzdolabında en az 1 saat soğutun.

Afiyet olsun.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut