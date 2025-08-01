Çıldır Gölü nerede? Çıldır Gölü hangi şehirde, ilde, bölgede?

Göz dolduran manzarasıyla ve kültürel dokusuyla ziyaretçilerine güzel deneyimler sunan Çıldır Gölü, son dönemlerde yoğun şekilde merak edilmeye başlamıştır. Türkiye’nin en büyük tatlı su göllerinden biri olmasıyla gözleri üzerinde toplar. Kış turizmi açısından da büyük öneme sahip olması dikkat çeker. Gölde oluşan yöresel balıkçılık kültürü ve geleneksel kızak gezileri, buranın ülkemizde kültürel bir merkez olmasını sağlamıştır.

ÇILDIR GÖLÜ NEREDE?

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Peki Çıldır Gölü nerede? Türkiye’nin doğusunda konumlanan bu göl, Kars ve Ardahan arasında yer alır. Denize kıyısı olmayan bir iç göldür. Türkiye’nin en doğusunda yer alan en doğal göllerden biri olmasıyla bilinir. Yaklaşık 123 kilometrekarelik yüzölçümü ile ülkemizin en büyük tatlı su göllerinden biri olma bayrağı taşır. Aynı zamanda rakımı 1959 metre olduğu için yılın önemli bir kısmında donmuş bir yüzeyi vardır.

REKLAM Bu yüksek rakım ve sert iklim özellikleri göz önüne alındığında Çıldır Gölü’nü benzersiz bir doğa olayına dönüşmesi mümkün olur. Bilhassa kış geldiğinde tamamen donmuş durumdadır. Gölün altında yapılan atlı kızak turları ve buzda balık avı gibi aktiviteler, bu noktanın ülkemizde sevilen ve dikkat çekici bir yer olmasını sağlar. ÇILDIR GÖLÜ HANGİ ŞEHİRDE? Şimdi sırada “Çıldır Gölü hangi şehirde?” sorusu var. Bu göl, Kars ve Ardahan şehirleri arasında yer almasına rağmen adını yalnızca Ardahan’ın Çıldır ilçesinden almıştır. Gölün doğu kıyısı ise Kars il sınırları içinde kalır. Çıldır Gölünün batı kanadı ise Ardahan’ın sınırları içerisinde bulunur. Tam da bu noktada her iki şehir de gölden faydalanır demek mümkündür. Çıldır Gölü; Kars şehir merkezine yaklaşık 60 km,

Ardahan merkeze ise 45 km uzaklıkta konumlanır. Bu özellikleri baz alındığında bilhassa Doğu Anadolu turlarında herkesin mutlaka uğradığı bir yer olmuştur.

ÇILDIR GÖLÜ HANGİ İLDE? REKLAM Çıldır Gölü hangi ilde? Bu sorunun tam cevabı; Kars ve Ardahan il sınırları içinde konumlanır. Ülkenin dört bir yanından ziyaretçi alan bu gölün büyük bir bölümü Ardahan Damal ve Çıldır ilçelerinde yer alır. Doğu bölümü ise Kars Arçapay’a denk gelir. Tam da bu nedenle iki ilin de sembolü hâline gelmiştir. Her iki şehirde de göl çevresinde kurulmuş köyler bulunur. Ayrıca yerel balıkçılık ve turizm faaliyetlerine de katkı sağladığı bilinenler arasındadır. Ek olarak göl çevresinde yapılan yöresel festivaller de iki şehrin kaynaşmasını destekler. ÇILDIR GÖLÜ HANGİ BÖLGEDE? Peki Çıldır Gölü hangi bölgede? Söz konusu göl, ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi'nde konumlanır. Türkiye'nin en yüksek ve en sert iklim koşullarına sahip coğrafyalarından biri olan bu bölge, ilgili gölün de hava koşullarını etkiler. Örneğin kış aylarında hava sıcaklıklarının -30 derecelere kadar düştüğü bir bölgedir. Bundan dolayı ilgili göl, neredeyse 5 ay süresince boyunca donmuş hâlde kalır.

Çıldır Gölü, Doğu Anadolu’nun doğal zenginliklerinden biri olma özelliğine sahiptir. İlgili bölgedeki turizm potansiyelini yükselten unsurlardan biri olması ise bu nedenledir. Her yıl yerli ve yabancı birçok turist, buz üzerinde yapılan aktiviteler için önemli bir nokta hâline gelmesini sağlar. ÇILDIR GÖLÜ KONUMU NEDİR? Çıldır Gölü konumu nedir? İlgili gölün hesaplanan koordinatları yaklaşık olarak 40°45′K 43°15′D şeklindedir. Kars ile Ardahan arasında uzanan bu gölün ulaşım açısından dda son derece erişilebilir bir konumda olduğu bilinir. Bu göle gelmeyi planlıyorsanız Kars şehir merkezinden araçla yaklaşık 1 saat yolculuk yapmanız yeterlidir. Ardahan’dan ise 45 dakika içerisinde ulaşabilirsiniz. ÇILDIR GÖLÜ HAKKINDA BİLGİLER Çıldır Gölü, Türkiye’nin en yüksek rakımlı tatlı su gölleri arasındadır.

Kışın donmasıyla buz üzerinde atlı kızak gezileri yapılmasıyla öne çıkar.

Sazan balığı avcılığı ise ilgili alandaki önemli geçim kaynaklarından biri olmuştur.

Göl çevresinde fotoğrafçılık ve doğa yürüyüşü yapan kişilere rastlayabilirsiniz.

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