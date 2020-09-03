Yumurta

Kolajen cildin yenilenmesi ve ve dokuların iyileşmesinde yer alan en önemli protein. Yumurtanın beyazı, glisin ve prolin de dahil olmak üzere kolajeni oluşturan diğer amino asitleri de içerdiği için en iyi kolajen kaynaklarından biri. Ancak elbette ki sadece yumurta beyazı yerine tüm yumurtayı tüketmek, kolajen desteğinin yanı sıra aynı zamanda sağlıklı yağ ve yüksek kalitede protein sağlayacaktır. Sağlıklı bir kişi her gün bir tane haşlanmış yumurta tüketerek cildini yenilemeye de katkıda bulunabilir.